Nouveau coup dur pour les groupes armés terroristes qui sévissent au Centre et au Nord du Mali. Après la neutralisation de Ali Sekou Alias Diouraydi, la semaine dernière, les forces armées maliennes annoncent la mort d’un autre chef redoutable terroriste communément appelé Alkalifa Sawri. Ce meneur des groupes armés terroristes a été neutralisé, le samedi 19 avril dernier, entre le village de Douetire et Achrarane situés dans la région. Selon le communiqué de l’armée, ce redoutable criminel était impliqué dans toutes les attaques terroristes contre les forces armées maliennes. Sa méthode de nuisance, explique l’armée, consistait à lancer des tirs d’obus et des braquages contre les civils sur le long du trajet reliant la ville de Tombouctou à celle de Goudam. Évoquant les circonstances de sa neutralisation, selon le communiqué de l’armée qu’il a été formellement identifié grâce au recueil du renseignement de grande valeur. La hiérarchie militaire se réjouit de son assassinat et estime que sa mort confirme une fois de plus le professionnalisme et la détermination des FAMAs à mettre fin au terrorisme au Mali.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

