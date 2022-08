– En reconnaissance à ses contributions exceptionnelles aux opérations de paix de l’ONU et pour promouvoir l’autonomisation des femmes

L’adjudant-chef Alizeta Kabore Kinda du Burkina Faso, actuellement en service dans la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies au Mali (MINUSMA), a reçu mercredi le prix de la femme policière de l’année 2022 des Nations unies, a rapporté l’ONU sur son site.

“Une Casque bleu du Burkina Faso servant au Mali à la MINUSMA a été honorée pour son travail visant à renforcer la confiance entre les autorités et les communautés locales, y compris les victimes de violences sexistes”, a fait savoir l’ONU.

“C’est aussi un sentiment de joie, parce que le travail que j’ai accompli à Ménaka a été reconnu et valorisé”, a indiqué Alizeta Kabore Kinda , selon le communiqué de l’ONU.

“Je témoigne ma gratitude et mes remerciements à l’ensemble de tous ceux qui ont contribué pour que ces moments soient une réalité. Je remercie la MINUSMA et la Composante Police, UNPOL, qui m’ont permis de développer tant de potentialités pour soutenir les femmes maliennes”, a-t-elle ajouté.

Le prix de la femme policière de l’année des Nations unies a été créé en 2011 pour reconnaître les contributions exceptionnelles des femmes policières aux opérations de paix de l’ONU et pour promouvoir l’autonomisation des femmes.

L’adjudant-chef Kinda est déployée comme référente concernant les questions de genre au sein de la mission des Nations unies au Mali, connue sous le nom de MINUSMA.

Son travail consiste à soutenir les forces de sécurité maliennes dans la région de Ménaka pour promouvoir et améliorer la compréhension des questions de genre, de protection de l’enfance, de droits de l’homme et de protection civile.

Selon l’ONU, grâce à ses efforts, un plus grand nombre de victimes de violences sexuelles et sexistes se sont manifestées pour signaler leur cas aux autorités locales et recevoir des soins médicaux – elles sont désormais au moins trois par mois, contre aucune avant son arrivée.

En outre, elle s’est, également, attachée à augmenter le nombre de filles scolarisées et à réduire les mariages précoces.

“Le travail de l’adjudant-chef Kinda est un brillant exemple de la façon dont la participation des femmes policières dans les opérations de paix a un impact direct sur la durabilité de la paix par l’apport de perspectives différentes et en rendant notre travail plus inclusif”, a déclaré le Secrétaire général adjoint aux opérations de paix Jean-Pierre Lacroix, cité dans le communiqué.

“Par ses actions, elle incarne un service de police plus représentatif, plus efficace et mieux équipé pour servir et protéger les populations”, a-t-il dit.

Le prix est remis au cours du troisième sommet des chefs de police des Nations unies (UNCOPS), qui se tient actuellement au siège des Nations unies à New York jusqu’au 1er septembre.

“L’adjudant-chef Kinda a fait preuve de créativité et d’engagement pour répondre aux besoins spécifiques de sécurité des communautés qu’elle sert”, a déclaré le conseiller de la police des Nations unies, Luis Carrilho.

“Elle et son équipe contribuent à accroître la confiance entre les autorités locales et les communautés maliennes, ce qui rend le travail de la police des Nations unies plus efficace et la population plus sûre”, a-t-il dit.

Les femmes représentent plus de 19 % des quelque 10 000 membres de la police des Nations unies, une force servant au sein de 16 opérations de paix dans le monde, a rappelé l’ONU.

Source: https://www.aa.com.tr/fr/

Commentaires via Facebook :