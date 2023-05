L’association des jeunes de Dori Mandiakuy (AJDM) a organisé la 1ère édition de la nuit du village de Mandiakuy ce samedi 13 Mai 2023 au CICB. L’objectif principal de la soirée entre dans le processus du progrès et de s’engager résolument dans la lutte pour le développement total du buwatun et l’établissement d’une paix durable entre tous les buwa.

Depuis la création de l’association le 25 septembre 2021, la jeunesse dans un élan d’enthousiasme a rassemblé ses énergies et mobilisé ses forces vives pour consolider et renforcer cette association Kouakoua Jacques Dakouo, le président de l’association des jeunes de Dori Mandiakuy (AJDM) a exprimé sa fierté de rappeler les réalisations positives menées par l’AJDM qui sont : la Journée d’assise de concertation des jeunes ; l’Atelier de planification du projet associatif quinquennal de l’AJDM ; l’organisation de la cérémonie de lancement officiel ; le recensement général des ressortissants de Mandiakuy dans les villes ; la formation en entreprenariat jeune; la colonie de vacances ; le reboisement à Mandiakuy et à Kera ; la formation en technique et entretien d’embauche ; le match de Football. ‘’Nous avons réalisé un taux de 75 % des activités programmées en 2022. Je signale que la non réalisation de certaines activités est aussi liées aux manques de ressources financières et humaines.’’ A-t-il fait savoir.

Maître Hyacinthe Koné, le parrain de la cérémonie a invité les ressortissants de Mandiakuy à se donner les mains et de se faire connaissance. De soutenir les actions de l’AJDM et d’appuyer pour la réalisation qui dépasse parfois les moyens financiers et humains de l’association.

Mme Touré Zoé Dembélé, la marraine de la soirée ne pouvait que s’estimer, honorée de cette marque de confiance. Selon elle cette rencontre est si importante pour le développement de la culture Buwa en général et celle du village de Mandiakuy en particulier.

Georgette Dembélé, la présidente de l’équipe d’organisation et ses collègues se sont réjouis de la réussite de leur activité.

Le président Kouakoua Jacques Dakouo a fait savoir que les prévisions de l’AJDM au compte de l’année 2023 sont grandes.

Il a par ailleurs rappeler que cette soirée est l’occasion de puiser dans l’effort accompli , des raisons de croire et d’espérer , et surtout faire en sorte que le passé serve de tremplin pour le grand bond en avant auquel le village convie à franchir une nouvelle étape qui devra marquer un tournant décisif dans le développement du village.

« Il nous faut , ainsi faire preuve de discipline, de ponctualité, de rigueur, d’intégrité, mais aussi et surtout d’humilité . Humilité, oui, car, les hommes et les femmes de valeur sont ceux qui cultivent la modestie l’humilité est, en effet, la preuve d’une grande force de caractère. » Conclut il. Vivement la prochaine édition.

Kader Diarra

