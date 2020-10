3ème édition du Festival Hola Bamako: L’ambassade d’Espagne au Mali reprend l’organisation

L’ambassade d’Espagne au Mali reprend l’organisation du Festival HOLA BAMAKO, après le report du mois de mars en raison de la situation sanitaire mondiale.

–Maliweb.net– Avec plus de force et d’énergie après cette pause, l’ambassade d’Espagne veut démontrer son plein soutien à la culture et aux arts, aussi bien en Espagne qu’au Mali, dans cette période bouleversante. Le festival se déroulera bien sûr en faisant attention aux gestes barrières contre la COVID-19 : des masques seront distribués à l’entrée, du gel hydroalcoolique sera à la disposition des participants et du public et les distanciations sociales seront gardées.

Pour cette 3ème édition, le comité d’organisation pourra compter sur le partenaire principal, le groupe SODIMA, et sur d’autres partenaires qui ont décidé cette année de soutenir cette initiative culturelle et de formation, THÉ KOUNTAM et LE LAGON. BRAMALI reste notre sponsor.

Le Festival HOLA BAMAKO 2020 se déroulera du 12 au 22 octobre à Bamako.

La grande nouveauté cette année s’avère la formation artistique et d’intervention urbaine intitulée “La maison à futur à Bamako” du 12 au 22 octobre. À la fin de cet atelier, cette maison magique, sera la scène des pièces de théâtre pour nous approcher de ce possible futur pour la ville de Bamako. L’association “Côté Cour” avec l’équipe de Gigri Projects lance cette formation AECID / ACERCA avec l’Ambassade d’Espagne à Bamako.

Le vendredi 16 et le samedi 17 octobre, deux grands concerts, sous le thème « La musique au-delà des mots…», auront lieu au Musée national à 21 heures. Cette année, les artistes programmés pour le festival seront Amadou et Mariam, Hawa Maïga, Abdoulaye Diabaté, Neba Solo, le groupe Hinizi, Askia Modibo, Collektif Teriya, Safi Diabaté, Aratan N’Kalle et Ahmed Diabaté. En plus, le public aura des prestations de « Las Migas », un groupe espagnol de flamenco composé entièrement par des femmes. L’entrée aux concerts sera complètement gratuite.

Pour l’Ambassadeur de l’Espagne au Mali SEM José Hornero Gómez «Notre engagement vis-à-vis du patrimoine culturel, la formation des jeunes artistes maliens reste intacte année après année. Ceci dit, notre festival garde toujours ces objectifs initiaux: stimuler le talent incroyable des jeunes maliens, promouvoir la collaboration entre les artistes espagnols et maliens, faire connaître les musiciens espagnols au public malien et renforcer les relations entre les institutions culturelles des deux pays. Depuis l’ambassade d’Espagne et avec le soutien de nos partenaires et sponsors nous tenons à travailler pour la culture comme vecteur pour la paix et la cohésion sociale au Mali ».

Bokoum Abdoul Momini /Maliweb.net

