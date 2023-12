Atelier d’élaboration d’une fiche de séquence de leçon modèle sur les manuscrits anciens au mali pour les élèves de l’enseignement secondaire général

La salle de conférence de la Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général a servi de cadre ce Vendredi 1er Décembre 2023, à la cérémonie de clôture présidée par le Secrétaire général, Monsieur Issoufi Dicko représentant le Ministre de l’Education Nationale, Dr Amadou SY SAVANÉ. Monsieur Dicko a remercié et félicité les participants pour la qualité des travaux.

Les différentes communications faites par le représentant de l’UNESCO, Monsieur Banzoumana TRAORÉ, le DNESG, Monsieur Inza COULIBALY ou encore le porte-parole des participants, Monsieur Abdoul Karim Hamadou, représentant l’ONG SAVAMA-DCI, sont revenus sur l’importance d’une telle rencontre pour la communauté et par ricochet sur l’importance des manuscrits anciens qui constituent l’âme de l’humanité.

Cet atelier de cinq jours regroupant des cadres de la Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général, de la Direction Nationale de la Pédagogie et de la Direction Nationale de l’Enseignement Fondamental, des experts de l’Institut Ahmed Baba et de l’ONG SAVAMA-DCI, est organisé par la Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général et son partenaire l’UNESCO.

Il a pour objectif, de produire le contenu des fiches de séquence sur la leçon modèle à l’endroit des élèves des classes de 11ème année et terminale des établissements du secondaire général de Tombouctou, Djenné et Ségou.

Le but ultime de ces journées est que les établissements bénéficiaires puissent construire une communauté de savoirs sur les manuscrits anciens.

L’enseignement est ouvert sur l’histoire de l’humanité de l’antiquité à notre monde contemporain. Dans cette optique, l’enseignement des manuscrits anciens devient une nécessité pédagogique. La vulgarisation de ces manuscrits auprès des populations est cruciale pour une ouverture d’esprit des adolescents et la découverte des pans de la culture du pays. La connaissance du passé du Mali et surtout, de la culture, sont en bonne place dans la formation des élèves.

En cela, la collaboration UNESCO-MALI et le Ministère de l’Education Nationale à travers la Direction Nationale de l’Enseignement Secondaire Général participe à la sensibilisation des élèves et des populations maliennes sur les valeurs (historique, sociale, culturelle, économique et scientifique) des manuscrits anciens et l’importance de leur sauvegarde.

Il faut rappeler que, les manuscrits anciens du Sahel, en général, et ceux du Mali, en particulier, constituent une source importante de savoirs et une documentation unique sur l’histoire écrite de l’Afrique.

L’activité dont la première phase s’est déroulée du 27 Novembre au 1er Décembre 2023, se tiendra en deux étapes. La leçon modèle qui sera dispensée dans les localités de Djenné, Tombouctou et Ségou constituera la deuxième phase. Une photo de famille pour immortaliser le moment a mis fin à cette cérémonie de clôture

