Mois de ramadan oblige, mois de la solidarité et du pardon, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo a visité le plus vieil artiste du Mali, encore en vie.

Hamidou Maïga, un nonagénaire, a eu droit, les larmes aux yeux, à ce rendez-vous surprise d’Andogoly Guindo et de ses collaborateurs, pour témoigner de la solidarité du gouvernement auprès de tous les fils et toutes les filles qui se sont chacun distingué dans leur domaine respectif.

La délégation ministérielle était accompagnée de plusieurs ressortissants de Tombouctou à Bamako dont le président, Mahmoud Arby. En effet, Hamidou Maïga est un pur produit des arts de Tombouctou, depuis 1962 avec la Semaine nationale de la jeunesse, alors que cette ville faisait partie de la région de Gao.

Le vieil homme a témoigné que c’est la première fois qu’il accueille, solennellement, chez lui une autorité, preuve qu’il n’a jamais été ni décoré ni obtenu une médaille.

Et de remercier les autorités de la Transition pour le geste, en tête le colonel Assimi Goïta, président de la Transition à qui il a fait des bénédictions.

Rappelons que Tombouctou abritera la prochaine Biennale artistique et culturelle du Mali et ce fut un prélude pour échanger avec l’ancien artiste, photographe à ses heures perdues, sur ce projet artistique et culturel du Mali qui se veut également un projet de développement pour la 6e région administrative du Mali

