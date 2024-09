Cercle culturel Germano-malien : Le projet Donko ni Maaya offre des matériels et équipements d’une valeur de 30 million F CFA

Le Musée national a servi de cadre à la rencontre des antiquaires du Mali ce 12 septembre 2024. L’objectif de cette rencontre était d’ouvrir le dialogue entre les antiquaires et le Musée national afin de trouver des solutions idoines aux problèmes. C’était en présence du représentant du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme Mahamadou Cissé.

La cérémonie de remise officielle de matériels de sonorisation, de chaises, de groupe électrogène offerts au Cercle culturel germano-malien (CCGM) par le projet “Donko ni Maaya”, mis en œuvre par GIZ au compte du ministère fédéral allemand des Affaires étrangères a eu lieu le vendredi 13 septembre 2024 à Magnambougou Faso Kanu. C’était en présence de la représentante de l’ambassade allemande, Mme Agnès Borchers, attachée culturelle, le président du CCGM, Amidou Koné. Heureux de recevoir les dons, le président du CCGM, Amidou Koné, n’a pas caché son émotion pour cette remise de matériels et équipements qui s’ajoutent à plusieurs dons faits par le Projet “Donko no Maaya”.

Dans son allocution, il a rappelé que le CCGM est une association culturelle à but non lucratif. “L’association est née il y a bientôt 20 ans de la volonté d’un groupe de personnes ayant fait leurs études en République fédérale d’Allemagne”, a-t-il expliqué. Avant d’indiquer qu’ils appuient chaque année les artistes de tout bord dans leur projet de production et de diffusion.

Selon lui, c’est à la faveur d’un appel à proposition de projets pour les centres culturels et de jeunes, le troisième de ce genre lancé en février 2023 par le projet Donko ni Maaya que CCGM a été sélectionné comme tant d’autres structures culturelles. “Nous avons été honorés à hauteur de satisfaction. Il s’agit d’un kit complet de sonorisation, de 80 chaises de cérémonie, d’un groupe électrogène, d’un podium, d’appareil photo et accessoires. En plus de cela, nous bénéficierons des travaux de rénovation de la cuisine, de l’aménagement d’une scène pour les spectacles”, a affirmé le président. Il a informé qu’à cela s’ajoutera une installation complète de panneaux solaires pour garantir l’autonomie entière du centre énergie. “C’est pas tout. Nous bénéficierons également d’un appui à la programmation culturelle. Le coût total est de 30 millions de FCFA”, a-t-il laissé entendre. Selon la représentante de l’ambassade de l’Allemagne, Mme Agnès Borchers, attachée culturelle, “le Cercle culturel germano-malien est un pilier de grande importance pour le Mali et notamment aussi pour l’ambassade. Aussi dans la promotion de la langue allemande et de la culture allemande, le CCGM et son équipe renforcent tous les jours les liens amicaux entre le Mali et l’Allemagne”. A l’en croire, c’est pour cet engagement que le CCGM mérite leur reconnaissance surtout leurs remerciements. Avant d’ajouter qu’ils sont heureux de pouvoir renforcer les capacités du CCGM par les actions très concrètes.

Aoua Traoré

Commentaires via Facebook :