Crise malienne et les mutations géopolitiques dans le G5 Sahel : Dr Aboubakar Dolo apporte sa réflexion à travers un livre !

Le samedi 7 octobre dans l’amphithéâtre principal de la Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP), a eu lieu la présentation du livre intitulé « la crise malienne et les mutations géopolitiques, les enjeux d’un nouveau partenariat dans la lutte contre le terrorisme » de Aboubakar Dolo, Conseiller technique au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationales (MAECI). La cérémonie a regroupé la présence du Dr Amadou Salif Guindo, Conseiller technique au Ministère de la Culture, du Pr Abdoul Sogodogo, vice Doyen de la FSAP, du président de Ginna Dogon, Nouhoum Tapily et d’Amadou Moro, Conseiller technique au MAECI.

« Le titre du livre est parti d’un mémoire que j’ai présenté, j’ai profité de mon séjour à Paris pour m’inscrire à l’Institut des relations internationales stratégiques pour faire un Master qui m’a permis d’acquérir le titre d’analyste stratégique international en Défense-Sécurité et gestions du pays. Après la présentation du Mémoire, c’est le Professeur André Bourgeon qui m’a suggéré de poursuivre la réflexion pour en faire un livre qui allait contribuer de la situation de notre pays. Parce que de nombreuses personnes parlent de la crise malienne mais peu d’entre-elles disposent d’une analyse claire » a fait savoir l’auteur Aboubakar Dolo.

Pour lui, ce livre est pour lui, une manière de contribuer et de participer à la réflexion sur la crise au Mali et également la situation géopolitique dans l’espace du G5 sahel. Quand-on est à l’extérieur, dit-il, la crise au Mali est perçue d’une autre manière, souvent ce qui se dit ne reflète pas la réalité de celle que nous nous connaissons dans notre pays. En évoquant quelques grandes lignes dans le livre, Dr Dollo a indiqué que pour mieux comprendre la crise au Mali il faut remonter dans l’histoire du premier jour de l’indépendance, jusqu’à l’avènement de la démocratie.

« Notre pays n’est pas étranger aux situations de rébellion mais en 2012 ce qui est intervenu est fait dans un contexte un peu défavorable » a-t-il expliqué. Dans une analyse géopolitique il précise de faire le distinguo et de mettre sur la table tous les éléments qui entrent dans la prise en compte d’une crise en déterminant les parties et en identifiant les enjeux de la crise.

Parlant la reconfiguration géopolitique au Mali et au sahel, l’auteur a expliqué que dans la mise en œuvre de l’accord d’Alger il y avait entre autres, la partie gouvernementale, la CMA et les acteurs internationaux qui sont chargés d’accompagner le processus. « On se rend compte qu’à l’intérieur des acteurs il y a eu des fragmentations qui ont complexifié la mise en œuvre de l’accord » a-t-il déploré.

Pour sa part, son collègue du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Amadou Moro, a témoigné que ce livre est un de plus dans les domaines de réflexion et de prospection que les différentes structures nationales, les intellectuels et les étudiants mènent au quotidien. Que le titre et le contenu du livre, nous révèlent certaines informations et certaines réflexions, qui sans nul doute constituent des outils d’aide à la décision. Pour Moro, tous les points que l’auteur a eu à évoquer sont des thématiques qui sont extrêmement importantes et pointues sur lesquelles d’autres écrivains et universitaires pourront s’inspirer.

Par Fatoumata Coulibaly

