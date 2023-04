Djamako : Massira Touré expose à l’Institut français

Le vernissage de l’exposition Djamako de la plasticienne Massira Touré, commencé le 11 mars à l’Institut français, se poursuivra jusqu’au 30 avril 2023.

L’artiste plasticienne Massira Touré tient une exposition dont le vernissage s’est déroulé à l’Institut français de Bamako sur le thème “Djamako”. L’objectif sinon le message phare de cette création est de partager avec les autres à travers ses œuvres, son vécu avec le monde.

Durant ces 4 années passées consacrées à organiser les expositions des autres artistes, les gens qu’elle a rencontrés, les choses et les problèmes auxquels les gens font face, les situations de joie et de tristesse…

Les sociétés africaines reflètent une vie communautaire et prônent des valeurs de partage et d’entraide. Ces valeurs se perdent de nos jours. Massira met en lumière ces différentes situations de la vie, non avouées mais qui pèsent dans les sociétés. Confectionnées avec des matières comme le bois comme support, l’acrylique sur toile, toile sur chasse.

Ses tableaux, qui sont au nombre de 15, sur différents supports format rond et carré, soulignent les imperfections des hommes qu’ils utilisent pour se connecter aux autres.

En découvrant les œuvres accrochées, un symbole revient plusieurs fois et cela illustre le monde selon l’artiste plasticienne. Tout est sur la terre et les personnages sont tous sur la terre et tout se construit sur la terre.

Dans la composition picturale des œuvres même les toiles en format rectangle contiennent des cercles. Certaines ne contiennent pas de personnages et Massira les a nommées l’absence des présents pour illustrer les personnes qui vivent des charges, des pressions ou encore des problèmes, entourés de millions de personnes sans sentir leur présence.

Les lignes blanches représentent l’interpellation de l’artiste. L’artiste attire l’attention sur la bonté des êtres humains pour surmonter les épreuves, a expliqué l’artiste.

Aminata Agaly Yattara

