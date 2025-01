Kayes, la Cité du Rail, a vibré à la cadence effrénée de la seconde édition du «Festival Kayi Kunben» du 2 décembre 2024 au 9 janvier 2025. Selon les témoignages, l’événement a tenu toutes ses promesses pour avoir été «une véritable célébration des valeurs de rassemblement, de partage, de paix et de développement». Parmi les invités d’honneur de la présidente de «An Biko» (mouvement politique et citoyen) et CEO (Chief executive officer/Président Directeur Général) du Groupe Touly’S, on notait Dr Fousseynou Ouattara. Expert en finance de marché et dé­tenteur d’un Ph.D. Economic Sciences (Strategic management), il est le vice-président de la Com­mission Défense nationale, Sécurité et Protection civile du Conseil national de transition (CNT) et président du Collectif pour la refondation du Mali (COREMA). A la fin du festival, il a confié ses impressions à la presse.

«Nous avions été invité au Festival Kayi Kunben en tant que personne ressource afin d’apporter notre soutien pour un futur meilleur au profit de la première région administrative du Mali. Ce festival est une initiative salutaire car c’est une opportunité qui contribue au développement de la région de Kayes. Bien vrai que Kayes soit connu, elle vient renforcer davantage la visibilité de la région tout en séduisant les touristes, les hommes d’affaires. C’est aussi un appel aux investisseurs à venir dé­couvrir les opportunités d’affaires… C’est également un grand rendez-vous du donner et du recevoir, du renforcement de la cohésion sociale et du brassage culturel…

Des réalisations ont été faites pour permettre aux femmes de Kayes d’assurer leur autonomie. Des kits ont été offerts à plusieurs groupements et associations locales. La maison des jeunes a été complète­ment rénovée et des lampadaires y ont été installés par les bons soins de Mme Batouly Niane… La foire commerciale a aussi permis aux Kayésiens d’écouler leurs produits. C’est le lieu d’exhorter les Kayésiens à ​davantage​ se donner la main pour former un seul bloc afin de faire face aux défis à relever pour le développement de la région.

Depuis hier, la dynamique dias­pora kayésienne est connue pour ses in­vestissements qui ont permis de faire beaucoup de réalisations en termes d’infrastructures de santé, de l’éducation, de grands travaux d’aménagements agricoles, de construction de routes et de ponts… Je pense que les œuvres de Mme Fatoumata Batouly Niane, avec l’aide de sa soeur Mme Touré Binta Niane, doivent inspirer toute per­sonne désireuse de s’investir dans le développement de son pays» !

SOURCE : Reflets d’Afrique (Hors-Série Janvier-Février 2025)

