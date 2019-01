Placé sous le thème : “ L’entreprenariat culturel et la création contemporaine : défis majeurs pour la jeunesse“, la 3e édition ouvre ses portes aujourd’hui à Bamako.

L’Equation nomade est une initiative de l’UNESCO, Totem melting culture et le ministère de la Culture. C’est une rencontre qui met à l’honneur les regards croisés franco-maliens à travers la musique, la danse, le théâtre, la calligraphie arabe, la peinture, la vidéographie et la photographie. C’est aussi un espace de création visant à favoriser les échanges artistiques, entre artistes, mais aussi entre les artistes et le public notamment les enfants qui sont au cœur de la manifestation.

La 3e édition qui s’ouvre officiellement aujourd’hui à l’Institut français de Bamako, verra la participation de 120 jeunes de 12 ans à 17 ans venus de toutes les régions du Mali plus le district de Bamako. Selon Ali Daou, chargé de programme culture de l’UNESCO-Bamako, les jeunes suivront des formations en artistiques et culturelles à travers des ateliers en plus des spectacles et conférences. “L’encadrement des enfants sera assuré par des artistes internationaux et nationaux”, a précisé M. Daou avant d’ajouter que tous les jeunes seront dotés des appareils photos.

La manifestation culturelle se poursuivra jusqu’au 20 janvier avec à la clé des spectacles et conférences à l’Institut français, à la Cité des enfants, et au Conservatoire des arts et métier multimédia Balla Fasséké Kouyaté.

M. D

