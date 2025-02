Pour sa 21è édition, du 4 au 9 courant, Ségou Arts, festival sur le Niger, s’est mis aux couleurs de l’AES.

La 21è édition de Ségou Arts, festival sur le Niger a beaucoup de particularités. Mamou Daffé, son initiateur, est désormais en charge de la politique nationale en matière de culture, au moment où le Mali décrète 2025, année de la renaissance culturelle.

L’autre particularité est que toute une semaine a été consacrée cette année à l’intégration entre les 3 pays qui constituent l’AES. Dans ce sens, les ministres de la Culture du Burkina et du Niger ont fait le déplacement de Ségou, aux côtés de Mamou Daffé. Celui-ci, au lancement des festivités, dira : « Nous franchissons une nouvelle étape dans notre processus d’intégration avec ce festival. A n’en pas douter, la culture constitue la pierre angulaire de notre confédération ».

Pour sa 21è édition, Ségou Arts, festival sur le Niger attend plus de 40 000 festivaliers et des exposants venant du Mali et de l’Afrique.

Le thème de l’édition 2025 est « Diversité culturelle, paix et unité ». Ségou’ Art Festival sur le Niger, est un format créatif du Festival sur le Niger, qui en plus de la musique, met l’accent sur l’art contemporain à travers un Salon d’art contemporain, et toutes les composantes traditionnelles du Festival sur le Niger (Concerts Géants sur les berges du fleuve Niger, Théâtre, Danse, Ateliers, Conférences, Foire de Ségou, Manifestations traditionnelles, Caravane Culturelle pour la Paix).

A; Kalambry

