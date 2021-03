Galerie Medina-Retro Africa, une union par et pour l’art

Le vernissage de l’exposition inaugurale de “Western Africa Art”, s’est tenu le jeudi 25 février dernier à la Galerie Medina de Bamako. Cette exposition scelle le début d’une collaboration entre la Galerie Medina de Bamako (Mali) et la galerie Retro Africa d’Abuja (Nigeria), en vue d’une intégration “artistique”.

Dans l’optique de consolider leur collaboration et renforcer les liens d’amitié et d’échanges, les galeries d’art contemporain, la Galerie Medina de Bamako (Mali) et Retro Africa d’Abuja (Nigeria) viennent de sceller une collaboration intitulée “Western Africa Art”, une initiative entre les institutions culturelles de l’Afrique de l’ouest qui a pour ambition de créer une plate-forme créative pour les arts. Le vernissage a réuni des amoureux d’art, des artistes et les responsables des deux galeries, à savoir Igo Diarra de la Galerie Medina et Dolly Omodolapo Akinjide kola- Balagum de Retro Africa.

Cette initiative est le fruit d’une collaboration de longue date entre les deux galeries qui ont organisé ensemble des expositions en Afrique et dans le monde. Trois (3) artistes nigériens ont été retenus pour cette exposition inaugurale de “Western Africa Art” à la Galerie Medina, à savoir Duke Asidere, Mc Bede, Emmanuel Adebayo Ayedemi. “Cette collaboration a pour objectif de stimuler et d’enrichir l’inspiration des artistes maliens et nigérians et d’ouvrir le marché. Nous voulons que le Mali et le Nigeria continuent à surmonter la barrière linguistique et de favoriser notre alliance historique ouest-africaine. Nous avons l’intention de continuer à construire sur les héritages que nous avons présentés par des pionniers tels que le regretté Bisi Silva” confie la fondatrice de Retro Africa, Dolly Omodolapo Akinjide kola- Balagum.

Youssouf KONE

