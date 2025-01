Dans la continuité des activités de la 3ᵉ édition de la Journée de la Souveraineté, une conférence s’est tenue à l’Université de Ségou, mardi 14 janvier 2024, sous l’initiative du ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin Colonel Assa Badiallo Touré.

Placée sous le thème de la refondation du Mali, cette rencontre a permis de revisiter les fondements historiques, sociaux et culturels du pays tout en évoquant les enjeux actuels et futurs.

Avant l’ouverture officielle de la conférence, plusieurs personnalités de renom ont pris la parole, marquant le ton de l’événement par des messages de reconnaissance, d’engagement et d’appel à l’action collective.

Parmi eux, le représentant du RECOTRADE (Réseau des Communicateurs Traditionnels), Mohamed Lamine Diabaté, qui a salué cette initiative et insisté sur son importance pour la refondation du Mali. Il a, par ailleurs, exprimé sa gratitude envers le ministre et les autorités de la transition pour leur dévouement à consolider la souveraineté nationale.

Dans son allocution, M. Diabaté a exhorté la jeunesse malienne à redoubler d’efforts et à faire preuve de vigilance face aux défis actuels, dont les fléaux sociaux tels que la drogue. Selon lui, les jeunes représentent l’avenir du Mali et doivent incarner les valeurs maliennes pour contribuer à la construction du Mali Koura.

S’en sont suivis les mots du maire Modibo Traoré, Sébougou et du représentant des affaires religieuses qui ont chaleureusement accueilli les participants et souligné l’importance de cette journée pour la population du Ségou et du Mali dans son ensemble.

Quant au président de la Commission Santé du Conseil National de Transition (CNT), Aboubacar Sidiki Fomba, il a livré un discours poignant et visionnaire, mettant en lumière les principaux défis et opportunités pour construire un Mali souverain. Il a évoqué l’importance de la jeunesse, de l’éducation et de la culture comme levier indispensable pour bâtir une nation prospère.

Le ministre de la Santé et du Développement social, le Médecin- Colonel Assa Badiallo Touré, a ouvert la conférence en insistant sur la nécessité de refonder le Mali à travers des principes solides axés sur la culture, les valeurs et l’identité nationale.

Elle a souligné que cette refondation implique de consolider les bases d’un « Mali Koura » où l’intégrité et le mérite sont valorisés. Un exemple marquant a été évoqué : le rejet de 2000 jeunes candidats au recrutement pour des postes publics en raison de tests positifs à la drogue. Ce fait symbolise les défis sociétaux et rappelle l’importance d’une jeunesse disciplinée et consciente pour bâtir une nation forte.

Grâce à sa maîtrise des enjeux sociopolitiques et culturels du Mali, le Dr Soumaïla Oulalé, animateur de la conférence, a captivé l’audience en abordant des thèmes fondamentaux liés à la culture malienne, aux valeurs et aux défis auxquels fait face la jeunesse.

Ses interventions enrichies d’exemples concrets ont mis en lumière les moyens de construire un « Mali Koura » solide. Il a ensuite insisté sur l’importance des valeurs qui forgent l’identité malienne : le « sinankouya », le « mogoya », le « mogosèbèya » et d’autres qualités incontournables.

La conférence s’est clôturée par une séance de questions-réponses qui a permis d’aborder des problématiques majeures tout en offrant des pistes concrètes pour atteindre les objectifs communs.

Par ailleurs, il est essentiel de rappeler que Madame le Ministre de la Santé et du Développement Social, le Médecin Colonel Assa Badiallo Touré, a présidé une cérémonie de donation de sang au niveau de l’hôpital Nianankoro Fomba de Ségou où une quantité importante de poches de sang a été collectée. Cet acte de solidarité illustre l’engagement communautaire envers la santé publique et renforce les valeurs de fraternité et d’entraide qui sont au cœur du Mali Koura.

