La saison 2 de la série TV “Les Aventures de Séko Boiré” du célèbre comédien Habib Dembélé dit Guimba National est en production. Son avant-première est prévue pour le 20 janvier 2024, date de la Fête de l’armée, pour rendre hommage aux Forces armées maliennes et de sécurité (FAMa). Le lancement des activités de production a eu lieu le vendredi 28 juillet 2023 dans la salle Balla Moussa Kéita du CICB sous la présidence de Diarrah Sanogo, représentant le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

Selon Mme Kanouté Néïssa Coulibaly, la directrice administrative de Kora Films, la saison 2 de la série TV “Séko Boiré” avec Habib Dembélé “Guimba National” sera axée sur la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali.

Au cours de cette production, des jeunes seront formés dans les métiers du cinéma. La série sera réalisée en onze mois par le GIE Kora Films avec une subvention du Fonds d’appui aux moteurs de changement (Famoc) et de l’ambassade du Royaume du Danemark.

“La série ‘Séko Boiré’ est un projet qui participe à favoriser un climat de quiétude, de tolérance et de respect entre les populations qui vont être appelées bientôt à des élections que les autorités de la Transition, l’administration territoriale, et tout le pays souhaitent libres et transparentes. La série fait suite aux aventures de Séko Boiré, qui décide de rentrer dans son village pour prendre part à la préparation des élections après des années passées dans la grande ville et ayant été témoin de près des périodes difficiles que le Mali traverse. Le projet Séko Boiré II confirme le rôle et la place du cinéma pour une approche culturelle pour la paix et la cohésion sociale au Mali. La série contribuera à la résolution des difficultés qui éloignent notre pays du mieux vivre ensemble, de la cohésion sociale que nos communautés humaines avaient construits dans une riche diversité culturelle à nulle autre pareille. Et la Transition politique que nous vivons nous autorise de croire à un retour normal des choses avec des élections à venir. Ces élections doivent se dérouler dans un climat serein dans le respect des valeurs de respect, de tolérance, de solidarité”, a-t-elle plaidé.

Pour l’oratrice, le vivre ensemble va s’employer à cela. “Nous avons choisi l’image pour répondre aux soucis de Famoc et de l’ambassade du Royaume du Danemark. L’image, parce qu’elle est le medium par excellence de la communication sociale mais aussi par sa mise en évidence de la réalité sociale et de la conscience collective. Elle permet aux hommes, aux femmes et aux enfants de comprendre leurs droits et devoirs et de prendre leur destin en main. Cette opportunité, qui est donnée aux citoyens du Mali d’apporter leur part à des changements qualitatifs dans les comportements, les habitudes, les relations sociales, est grande. Pour notre part, Kora Films a choisi de faire une série télévisée avec la plus grosse pointure du monde des images et des spectacles du Mali, Habib Dembélé dit Guimba National qui a fait le déplacement de Paris pour l’occasion”, a-t-elle poursuivi.

Elle a révélé que la série TV Séko Boiré provient d’une idée originale d’Habib Dembélé qui écrivit les scénarios de la 1ère saison. L’équipe administrative et technique de Kora Films déjà impliquée dans la 1re saison prend en main la 2e saison.

Elle a souligné que Kora Films est une entreprise culturelle et une maison des arts qui porte le nom de l’illustre artiste Kanjura Kulubali, disparu le 15 décembre 2015. Cette entreprise offre aux artistes des espaces de formation, de création, de production et de diffusion des œuvres. Elle a participé à la production des films comme “Finzan”, “Guimba”, “La Genèse”, “Battu”, “Toiles d’araignée”.

Pour la production de la série, Kora Films a fait appel à des artistes comme Alima Togola, Ramata Traoré, Viviane Sidibé en plus de Guimba National et les autres acteurs de la 1re saison. Habib Dembélé a remercié Kora Films et Cheick Oumar Sissoko pour la reprise et la continuation de la série “Séko Boiré”. Il a avoué que c’est grâce au cinéma que les Américains on créé le complexe de supériorité pour dominer le monde. Il a donc conseillé la promotion du 7e art au Mali.

Avant de lancer les activités de la saison 2 de la série “Séko Boiré”, Diarrah Sanogo “Bougougneri”, représentant le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, a souligné que le lancement de la série est d’une importance capitale. Car, cette série cadre avec la vision des autorités de la Transition dans le cadre du retour de la paix, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. Elle a confirmé que la production est avant tout le départ d’une forte campagne de sensibilisation nécessaire pour la stabilité des communautés maliennes encore fragilisées par les séquelles de la déstabilisation posée par la crise sécuritaire.“Séko Boiré, en bon citoyen se donne le devoir de lancer un appel fort et un message crédible à la communauté pour des élections libres, transparentes et apaisées afin de faire avancer le Malikura. C’est l’occasion de féliciter l’icône de la comédie malienne en la personne de Habib Dembélé ‘Guimba National’, acteur clé du projet pour son patriotisme, son attachement et sa détermination dans la promotion de l’art et de la culture du Mali”, a-t-elle déclaré.

Siaka Doumbia

