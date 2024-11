La littérature romande à la rentrée littéraire du Mali en 2025 : Bamako croise Genève

L’Initiative GenevAfrica, pour sa 4e édition des échanges épistolaires, étend ses activités en 2025 avec le projet Genève-Bamako, après avoir déjà tissé des liens entre Genève et Kinshasa, Ouidah et Abidjan lors des éditions précédentes.

Cette initiative, dont l’objectif est de créer des ponts littéraires, culturels et artistiques entre Genève et des villes africaines francophones, se concentrera cette fois sur Bamako, capitale du Mali. Ce programme, soutenu par divers acteurs culturels et éducatifs, réunit écrivains, artistes et intellectuels pour favoriser des dialogues interculturels riches et durables.

Pourquoi Bamako ?

Ville clé du Sahel, Bamako s’érige comme un véritable carrefour culturel et économique en Afrique de l’Ouest. Ses origines remontent au XVIe siècle avec les Niaré, et la ville s’étend aujourd’hui le long des rives majestueuses du fleuve Niger Djoliba. Bamako est renommée pour sa vie artistique florissante, incarnée par des figures de premier plan telles que les griots traditionnels, mais également par des musiciens mondialement célèbres tels que Ballaké Sissoko, Fatoumata Diawara et Sidiki Diabaté. En outre, son riche héritage littéraire est marqué par des auteurs majeurs comme Amadou Hampaté Bâ, Yambo Ouologuem et des voix contemporaines comme Fatoumata Kéita.

Dans cette ville polyglotte, francophone et fièrement ancrée dans ses traditions, quelle place occupent aujourd’hui la littérature et la parole créative ? Quels échos des réalités contemporaines se répercutent dans les œuvres littéraires et artistiques ? C’est dans ce contexte que l’édition Genève-Bamako 2025 s’ouvrira, explorant les dynamiques créatives de cette grande cité.

Les participants de l’édition 2025

Jeanne Diama (Mali) : auteure, comédienne et metteure en scène, Jeanne est diplômée du Conservatoire des arts et métiers multimédia Balla Fasséké Kouyaté de Bamako. Repérée par le metteur en scène malien Lamine Diarra dans le cadre du projet “Les Praticables”, Jeanne Diama est actrice de cinéma depuis 2012. Cadette de cette édition, elle correspondra avec Dominique Ziegler dans le cadre de cet échange littéraire et artistique.

Dominique Ziegler (Suisse) : auteur dramatique et metteur en scène reconnu à Genève et au-delà, Dominique Ziegler est connu pour ses pièces abordant des thématiques sociales, politiques et historiques. Sa dernière œuvre, Choc, la friandise des dieux, a exploré les questions liées à l’esclavage à travers l’histoire du cacao.

Alioune Ifra Ndiaye (Mali) : auteur, ingénieur culturel et dramaturge, fondateur du Blonba, complexe culturel à Bamako, Alioune Ifra Ndiaye est une figure incontournable de la scène culturelle malienne. En tant que réalisateur et producteur, il explore les traditions théâtrales et cinématographiques locales.

Catherine Lovey (Suisse) : Romancière d’origine valaisanne, Catherine Lovey est connue pour ses récits plongeant dans la psyché humaine. Son écriture précise et ses thématiques complexes ont été récompensées à plusieurs reprises. Elle collaborera avec Alioune Ifra Ndiaye durant ce projet.

La correspondance Genève-Bamako 2025

La phase d’échanges épistolaires débutera en novembre 2024 pour s’achever en mars 2025. Ces correspondances permettent aux artistes et auteurs d’explorer mutuellement leurs univers créatifs et de partager leurs perspectives sur la littérature, l’art et la culture, favorisant ainsi une véritable immersion réciproque.

Les résidences croisées

Pour enrichir ces échanges, des résidences de création seront organisées entre Genève et Bamako. Ce programme permettra aux artistes de découvrir le contexte culturel et social de leurs binômes. Dominique Ziegler et Catherine Lovey seront invités à participer à la Rentrée littéraire du Mali en février 2025, tandis qu’Alioune Ifra et Jeanne Diama prendront part au Salon du livre de Genève en mars 2025.

Festival Genève-Bamako 2025

La clôture de cette édition se fera en beauté en octobre 2025 avec le Festival Genève-Bamako, qui célébrera la co-publication des correspondances entre les participants. Ce festival sera une occasion unique de réunir les artistes et le public autour d’échanges littéraires et culturels, renforçant ainsi les liens entre Genève et Bamako.

Un contexte d’échanges diplomatiques et culturels

Cette édition s’inscrit dans un contexte de coopération solide entre la Suisse et le Mali. Depuis le coup d’Etat du 24 mai 2021, la Transition malienne est conduite par le président Assimi Goïta, qui travaille à restaurer la souveraineté nationale et à organiser des élections pacifiques. La Suisse, à travers son département des Affaires étrangères, a renouvelé en 2023 son engagement de coopération dans des secteurs essentiels tels que l’éducation, la promotion de la paix et la culture.

Le soutien de la Ville de Genève, membre de l’Alliance internationale des maires francophones (AIMF), ainsi que des institutions culturelles genevoises, vient renforcer ces efforts de collaboration.

