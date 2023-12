L’association médiatique pour la paix récuse à la mairie de Touna la dénomination « Festi-Calebasse »

L’association médiatique pour la paix (AMP) s’oppose à l’utilisation de la dénomination « Festival international des calebasses » (Festi-Calebasse) par la Mairie de Touna dans le cercle de Bla. Celle-ci entend organiser une activité culturelle similaire, le 08 décembre prochain à Touna, en utilisant le même nom. L’information a été donnée, le vendredi 1er décembre, au cours d’un point de presse animé par Fousseiny Diarra, directeur du Festi-Calebasse.

L’utilisation de la désignation « Festival International des Calebasses » (Festi-Calebasse », déjà établie, divise l’Association médiatique pour la paix (AMP) et la mairie de Touna dans le cercle de Bla. C’est ce qui ressort d’un point de presse animé par l’AMP qui accuse la mairie de Touna de vouloir utiliser le nom du « Festival international des calebasses » (Festi-Calebasse) pour organiser une activité culturelle similaire à partir du 08 décembre à Touna.

« Nous nous opposons à l’utilisation du nom du festival que nous avons initié, affiché et accepté par tous les 24 chefs de village de la Commune de Touna en 2020 », a déclaré Fouseyni Diarra, membre de l’AMP et directeur du Festi-Calebasse.

À l’en croire, c’est une initiative de l’AMP en collaboration avec la jeunesse de Touna réunie en association « Dugu Yiriwaton », dont la première édition s’est tenue en 2020 avec l’aval des autorités administratives et de la municipalité. L’AMP, à cause de la crise multidimensionnelle au Mali, a décidé en toute responsabilité de surseoir à l’organisation de la 2e édition en 2022 et prévoyait de l’organiser en mars 2024.

C’est dans ce contexte qu’elle a appris l’organisation d’une activité culturelle similaire par la Mairie avec le même nom. Malgré toutes les tentatives de médiation, le maire Hamidou Dembélé reste inflexible et veut vaille que vaille utiliser le nom du festival de l’AMP, a déploré Hamidou Diarra, dont le visage fermé traduisait toute sa frustration. Puisqu’il dit avoir alerté toutes les autorités administratives et coutumières sur l’utilisation du nom de leur festival par la Mairie. Sans succès.

Loin de lui toute idée d’être contre l’organisation d’un festival à Touna par la mairie, mais il dit s’opposer à l’utilisation du nom « Festi-Calebasse » par la municipalité. Pour montrer sa bonne foi, l’AMP s’était même proposée de s’associer à la mairie afin d’organiser le festival mais à condition qu’elle reporte la date de la tenue de l’événement. C’est que la Maire n’a pas accepté, déplore-t-il.

Il faut rappeler que le Festi-Calebasse vise à faire découvrir la commune de Touna, garantir la visibilité des produits artisanaux maliens à base de calebasse, soutenir les projets communautaires, contribuer au développement socio-économique aux niveaux local, régional, etc., développer le tourisme social et solidaire, etc.

Abdrahamane SISSOKO

Commentaires via Facebook :