Le Projet ‘’Nuit du citoyen’’ du Ministre Fomba : Une pâle copie de l’initiative ‘’Citoyen Modèle’’ du jeune Ousmane Touré

Le ministère de la Jeunesse, des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne s’apprête à organiser l’évènement ‘’Nuit du Citoyen’’ pour récompenser ceux qui se sont distingués par leurs actions de citoyenneté au niveau de leurs localités respectives. Une initiative bien salutaire sur la forme, mais sur le fond, ce Projet ne se différencie aucunement d’un autre événement de même genre, dénommé ‘’Citoyen Modèle’’ du jeune Ousmane Touré, qui est à plus de cinq éditions sur fonds propre de l’initiateur.

Rien à dire, depuis sa nomination puis, sa reconduction à la tête du département de la Jeunesse, des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, le Ministre Abdoul Kassim Fomba a entrepris de nombreuses initiatives salutaires. Ce, surtout dans le domaine de la construction citoyenne et de l’Instruction civique. Cependant, sa dernière créativité, à savoir la tenue de la ‘’Nuit du Citoyen’’ commence à susciter des doutes chez plusieurs observateurs sur son originalité. Et ce, pour la simple raison qu’autant dans son format que son déroulé, ce Projet présente une forte similitude avec l’initiative salvatrice, appelée ‘’Citoyen modèle’’ d’un autre jeune bénévole du nom de Ousmane Touré. Lequel, dès l’annonce de l’événement du ministère chargé de la Construction citoyenne en conseil des Ministres s’est exprimé en ces termes :« l’initiative ‘’Citoyen Modèle’’ est en voie d’être récupérée sans que nous ne soyons consultés. Copier-coller, juste à une autre dimension… ».

Pour rappel, cette initiative ‘’Citoyen Modèle’’ qui se tient chaque année dans une commune de Bamako ou de Kati avec la collaboration des populations respectives grâce au concours du jeune Ousmane Touré a créé un véritable intérêt autant chez les récipiendaires que les citoyens. Après cinq éditions, cet événement financé sur fonds propre de son initiateur, de surcroit, un jeune bénévole méritait l’accompagnement des autorités, qui reçoivent des invitations avec les termes de référence de l’activité. Au lieu de cela, nous assistons à ce qui ressemble à une récupération de l’événement par le département de la Jeunesse, des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne. Qui a déjà informé le Gouvernement de la tenue de son événement ‘’Nuit du Citoyen’’ prévu pour le Samedi 28 Décembre prochain au CICB. En atteste le contenu du dernier Conseil des ministres en son Chapitre de Communication écrite. On pouvait lire ceci : « Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne organise, les 28 et 30 décembre 2024, « La Nuit du Citoyen », en collaboration avec les gouvernorats, les mairies et les coordinateurs des chefs de quartiers et de villages, dans le District de Bamako, les Régions et la diaspora.

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique nationale de sensibilisation et de mobilisation avec pour objectif : de célébrer les citoyens qui incarnent les valeurs de civisme, de solidarité et de responsabilité ; de promouvoir et de valoriser l’engagement citoyen sur toutes ses formes en mettant en lumière les actions exemplaires au sein des communautés ; d’encourager une participation active des citoyens aux efforts de développement local et national ». Ce qui est bien beau, surtout que l’événement sera couplé à la cérémonie de distinction honorifique des équipes nationales U-18 filles et garçons, vainqueurs de l’Afro-basket de leur catégorie, en septembre dernier à Johannesburg en Afrique du Sud. Cependant, le département pouvait encourager le premier jeune initiateur de ce type d’action en l’accompagnant ou même l’associer. Comme on le dit : « il est facile de trouver mille hommes prêts à obéir qu’un seul capable de prendre une initiative », surtout sous nos tropiques.

Diaoulen Karamoko Diarra

Commentaires via Facebook :