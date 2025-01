Le plus grand concours annuel des médias au Mali, organisé par Tuwindi-Fondation, a connu son épilogue le samedi dernier avec la découverte et la remise des prix aux lauréats des différentes catégories de la presse malienne (écrit, radio et télé). C’était en présence du directeur exécutif de la Fondation Tuwindi, Tidiani Togola, le doyen Diomansi Bamboté et plusieurs autres personnalités.

Ils étaient trois nominés dans toutes les catégories : presse écrite, presse en ligne, radio et télé parmi lesquels un seul lauréat devait être choisi. Pour la presse écrite, la journaliste du quotidien “L’Indépendant”, Emilie Diarra, s’est arrogée la part du lion avec le premier prix. Dans son article “Le site des déplacés de Faladiè, une course contre la faim”, Emilie Diarra revient sur le dur quotidien des déplacés pour des raisons d’insécurité installés à Bamako, sur le site de Faladiè. Elle est suivie de deux nominés dans la même catégorie.

Dans la catégorie radio et télé, la question de la santé s’est imposée. Bakari Malayi Sidibé avec son enquête sur l’impact du mercure et du cyanure sur la santé a ravi la vedette de la catégorie télé. Fatoumata Boyguilé, avec sa production “Le Centre Oasis, mon asile”, un centre où on traite les femmes souffrant de fistule, s’est envolée avec le trophée de la catégorie radio.

En presse en ligne, Salimata Djiré de Kunafoni.com sur une enquête sur la forêt classée de Faya, s’est adjugée le premier prix. Le prix spécial “Togola Awa Séméga” est revenu à Hawa Bamba avec son article : “L’émergence socioprofessionnelle des femmes, facteur de discorde dans les foyers”.

Tous les lauréats et leurs nominés auront droit à des bourses de la part de Tuwindi. Et bientôt l’édition 2025 a promis la directrice des opérations de la Fondation Tuwindi, Mme Cissé Awa Coulibaly. Pas de date pour le moment, “mais il y aura définitivement 2025”, a-t-elle promis. Sur cela, le doyen Diomansi Bamboté, membre du jury Mama-24, a invité les jeunes journalistes à entretenir la flamme de la curiosité et de l’apprentissage. Il leur a conseillé de toujours mettre les défis devant soi. “Il faut sans cesse remettre en cause ses propres mérites. Repousser le plus loin possible, ses propres limites”, a conseillé le doyen.

Koureichy Cissé

