Classés patrimoine mondial de l’UNESCO, les manuscrits anciens de Tombouctou sont importants dans la réécriture de l’histoire du Mali. C’est pourquoi, l’ORTM s’est intéressé à ceux-ci, en dépêchant une équipe pour interviewer des personnes qui sont en première ligne pour faire leur promotion. Il en est ainsi de l’interview du Dr Abdel Kader Haïdara, Directeur exécutif de l’Ong Savama DCI et celle du Directeur du patrimoine culturel, Moulage Coulibaly.

Interrogé sur le rôle et la place des manuscrits anciens dans la vie de l’être humain, Dr Abdel Kader Haïdara dira qu’à travers ces manuscrits, nous pouvons nous identifier. Ce pan du patrimoine sert, aussi, à la rédaction de notre histoire, par une certaine reconnaissance de nous-mêmes. Également, les manuscrits anciens de Tombouctou constituent un enjeu culturel et historique non seulement pour le Mali, mais surtout pour les habitants de la ville des 333 Saints.

Dans ses commentaires, Dr Abdel Kader Haïdara a confié à notre confrère de l’ORTM, Alpha Maïga que ces manuscrits anciens peuvent servir aujourd’hui d’atout pour trouver des solutions à la crise sécuritaire que notre pays traverse. A titre d’exemple, le Directeur exécutif de l’Ong Savama DCI a cité les cas d’El Hadj Oumar Tall et Cheick El Moctar Kounti El Kebir. « Et les manuscrits anciens de Tombouctou font cas de ces exemples de résolution », a-t-il révélé.

Selon Dr Abdel Kader Haïdara, les manuscrits anciens de Tombouctou nous informent que, l’empereur toucouleur, El Hadj Oumar Tall avait fait des médiations permettant de résoudre les conflits : entre l’État de Bornou et celui de Sokoto, du Nigeria actuel. De même, des procédures ont été utilisées par le Cheick El Moctar Kounti El Kébir pour trouver des terrains d’entente : entre les Touaregs et les Peulh et entre les Sonrai et les Bérabiches etc. Toutes ces méthodes de résolution de conflit sont narrées dans les manuscrits anciens de Tombouctou.

Et Dr Abdel Kader Haïdara d’ajouter qu’avant les manuscrits anciens de Tombouctou étaient cachés. Mais, aujourd’hui, grâce au travail abattu par son organisation et ses partenaires, ils sont presque connus de tous. Parce que, l’Ong Savama DCI, par le biais de son directeur exécutif a fait des campagnes de sensibilisation et d’information à leur sujet. Ce qui a permis de donner plus de viabilité et de lisibilité à ces manuscrits anciens de Tombouctou.

Répondant à la question sur le contenu de ces manuscrits anciens de Tombouctou, Dr, Abdel Kader Haïdara dira qu’ils contiennent : le Coran, les Mathématiques, l’Astronomie, l’Astrologie, la Jurisprudence etc.

Interviewé sur le même sujet, le Directeur du patrimoine culturel, Moulaye Coulibaly dira que la dimension matérielle des manuscrits anciens de Tombouctou reflète le savoir-faire, qui permet de confectionner les supports d’écriture et matériels. Et M. Coulibaly d’ajouter qu’aujourd’hui, les manuscrits anciens bénéficient de la protection juridique. C’est par la loi 85-40 du 26 juillet 1985, modifiée que cette mesure juridique a été prise en République du Mali, pour mieux protéger et conserver les manuscrits anciens. Ils constituent des éléments mobiliers et meubles du patrimoine culturel. C’est pourquoi, cette loi vise leur protection et promotion au Mali.

Signalons qu’à ce jour, 377 491 manuscrits rapatriés à Bamako, sont sous la protection et la conservation de l’Ong Savama DCI.

Diakalia M Dembélé

