Montée en puissance du festival Didadi : Bougouni a mobilisé plus de 30 000 festivaliers à sa dernière édition

La 11ème édition du Festival International “Didadi” de Bougouni a tiré ses rideaux le 11 mars dernier, après trois jours de célébration le long des berges du fleuve Baoulé, site emblématique de l’événement. Cette année, placé sous le thème évocateur du “rôle de la photo et du cinéma dans la consolidation de l’éducation aux valeurs sociétales du Mali”, le festival a attiré une multitude d’artistes, d’artisans, de commerçants et de mélomanes venus des quatre coins du pays et d’ailleurs. Avec une participation record dépassant les 30 000 festivaliers, cette édition s’est imposée comme un pilier incontournable du calendrier culturel malien.

Le Festival Didadi de Bougouni, initiative conjointe des artistes musiciens et danseurs, s’inscrit dans une démarche de valorisation des sites culturels et de préservation de l’identité culturelle, tout en mettant en avant le savoir-faire local à travers des expositions d’art, des défilés de mode traditionnels et des présentations artistiques variées.

Les festivités ont débuté par une cérémonie protocolaire marquée par la visite aux notables de Bougouni, où les organisateurs ont rendu hommage à la tradition en présentant le projet du festival aux familles autochtones et influentes. Pendant les trois jours suivants, les festivaliers ont eu droit à une série d’activités, comprenant des expositions d’art, une foire d’exposition sur le site du festival, des visites des TATA de Faragouaran, des courses de pirogues et des concerts géants.

Seydou Coulibaly, promoteur du festival a relevé les défis auxquels ils ont dû faire face pour organiser un événement d’une telle envergure en période de coupures d’électricité généralisées. Mais, il s’est réjoui de l’affluence exceptionnelle cette année, tant des habitants de Bamako que de la population locale. Il a également mis en avant la découverte d’un site touristique grâce au festival, un lieu encore méconnu des autorités, saluant au passage l’organisation sans faille de cette édition et remerciant ses collaborateurs et partenaires.

Pour l’artiste Prince Diallo, cette édition a marqué ses débuts devant un public aussi nombreux. Il s’est félicité de l’évolution du festival au fil des années, louant l’initiative du promoteur dans la promotion de la culture malienne et appelant au soutien de telles initiatives pour la paix et la cohésion sociale.

Parmi les moments forts du festival, les prestations des artistes tels que le Badema National, le Groupe Tanakra, la Troupe Badeya, Mama Jolie, M’Bolon Seydou, Groupe Atoufa, Befenix, Maïmouna Soumounou, Doussou Bagayoko, Keita Flo, Diakawara Saly, Koko Dembélé, Oumou Sangaré, ainsi que des artistes locaux de Bougouni comme Toba Bintou et les lauréats des concours de Rap de Didadi, Abou Flow et Fortuna du Burkina Faso, ont offert des spectacles mémorables et inédits, laissant une empreinte indélébile dans les mémoires des spectateurs. Vivement donc la 12eme édition !

Fousseyni SISSOKO

Source : NOTRE VOIE

Commentaires via Facebook :