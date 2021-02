Mme la ministre de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, Kadiatou Konaré, a présidé, le jeudi matin 18 février 2021, la cérémonie d’ouverture des travaux du séminaire Emergence pour une vision concertée du secteur de la culture, de l’artisanat et du Tourisme.

Le séminaire avait pour thème central « La culture, l’artisanat et le tourisme au Mali : évolution, enjeux et perspectives ».

Ce cadre d’échanges et de partage de deux jours a regroupé les administrateurs des trois secteurs culture, artisanat et tourisme, les faîtières et autres acteurs venus des Régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Menaka et Taoudenit. La rencontre s’est tenue au village artisanal de Mopti sous le parrainage du gouverneur de la Région de Mopti, le colonel-major Abass Dembelé. Le même jour, la ministre s’est rendue à l’atelier de tissage traditionnel à Sevaré et au monument du Centenaire de la Commune urbaine de Mopti Toguel.

H.B.Touré

