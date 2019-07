L’hôtel ONOMO de Bamako a abrité, le lundi 08 juillet 2019, le Séminaire de renforcement des capacités des organismes de gestion de destination sur le thème : « Gestion Marketing des Destinations». Au cours de cette rencontre, le ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intallou a fait savoir que « l’activité touristique, bien que confrontée de nos jours à de nombreux défis sur l’ensemble de nos pays respectifs, reste néanmoins une industrie véritablement attractive et concurrentielle ».

La cérémonie d’ouverture de ce séminaire de 5 jours était présidée par le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intallou, en présence du directeur général de Mali-Tourisme, Sidy Keïta, des représentants des pays de la sous-région ouest africaine et d’autres personnalités. Dans son discours d’ouverture, le Ministre de l’Artisanat et du Tourisme, Mme Nina Walet Intallou a fait savoir que « l’activité touristique, bien que confrontée de nos jours à de nombreux défis sur l’ensemble de nos pays respectifs, reste néanmoins une industrie véritablement attractive et concurrentielle ». Selon elle, pour résister à l’implacable concurrence, dans ce monde d’aujourd’hui interconnecté et de plus en plus ouvert, les professionnels du secteur du tourisme n’ont d’autres choix que d’être encore plus performants pour s’adapter à une demande multiforme et de plus en plus exigeante. « Dès lors, il devient capital pour nous, départements en charge du tourisme, d’avoir la double vision de veiller à la fois à la bonne satisfaction des visiteurs tout au long de leur séjour, dans nos pays respectifs, et de s’assurer, par ailleurs, que les zones visitées bénéficient de retombées équitables pour leur développement durable. C’est compte tenu de cette double exigence que le Mali a, dans le cadre du 6ème appel à projet du COMCEC (Capacity Building on Destination Management Organizations of OIC Member Countries), présenté et obtenu le financement d’un projet de renforcement des capacités des Organismes de Gestion de Destination des 8 pays de la sous-région Ouest Africaine », a déclaré Mme le ministre. A ses dires, ce projet s’inscrit également dans le cadre du renforcement des partenariats bilatéraux dans le domaine du tourisme entre le Mali et les différents pays bénéficiaires du projet. Elle a signalé que tout au long de ce séminaire de formation, les participants auront droit à différentes présentations, entre autres, sur la structuration et le fonctionnement des organismes de gestion de destination ; la gestion marketing et commerciale des destinations ; et l’élaboration de nouveaux produits. « J’ose espérer qu’au terme de ce séminaire, vous serez suffisamment ouillés pour mettre en place des lignes directrices indispensables à l’amélioration de la fréquentation de nos pays respectifs et, au-delà, la destination Ouest Africaine », a conclu, Nina Walet Intallou.

