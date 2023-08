Le 20 janvier 2023, fête de l’armée, l’avant première de la série TV «Séko Boiré», saison II, sera projetée. Le lancement du film a eu lieu, le 28 juillet 2023 au CICB.

La salle Balla Moussa Keita du CICB a abrité la cérémonie de lancement des activités de la Série TV, « Seko Boiré » saison II. La cérémonie a enregistré la présence du représentant du ministre en charge de la Culture, de l’administrateur du GIE Kora films, Cheick Oumar Sissoko, du représentant du Fonds d’appui aux Moteurs de changement (Famoc), de la directrice administrative de Kora film, Neissa Coulibaly, de l’acteur principal, Habib Dembélé dit Guimba. On notait la présence des acteurs de la Serie «Séko Boiré», saison I, et de nombreux Hommes de culture.

Le GIE Kora films ayant bénéficié d’une subvention avec le Famoc de l’ambassade du royaume du Danemark va réaliser la série de 7 épisodes. La série télévisée, selon l’administrateur de Kora film sera axée sur la paix, le vivre ensemble et la cohésion sociale au Mali. « C’est un projet à favoriser un climat de quiétude, de tolérance et de respect entre les populations qui vont être appelées bientôt à des élections que les autorités de la transition, l’administration territoriale, et tout le pays souhaitent libres et transparentes ».

« La série fait suite aux aventures de Séko Boiré, qui décide de rentrer dans son village pour prendre part à la préparation des élections après des années dans la grande ville et ayant été témoin de près des périodes difficiles que le Mali traverse ».

Selon Mme Neissa Coulibaly, « Kora films a choisi de faire une série télévisée avec la plus grosse pointure du monde des images et des spectacles du Mali.

La série provient d’une idée originale d’Habib Dembélé qui écrivit les scenarios de la 1ère saison. L’équipe administrative et technique de kora film déjà impliquée dans la 1ère saison, prend en main la 2è saison.

Le représentant du Famoc, M. Kaboré, a expliqué les procédures de sélection des projets soumis. Il dit être impatient que Kora films présente une production à même de promouvoir une société malienne plus pacifique, résiliente et respectueuse des droits humains, comme l’exige les principes du Famoc.

L’acteur principal, Guimba a mis l’accent sur le rôle et la place du cinéma dans la société. Il a appelé à valoriser pas le cinéma, qui est le medium le plus important de la communication sociale.

Il est à noter qu’au cours de la production, des jeunes seront formés dans les métiers du cinéma.

Yaye Astan Cissé

