Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Andogoly Guindo, a annoncé, le samedi 18 décembre 2021, la tenue du 23 décembre au 02 janvier prochains de la troisième édition du Salon International de l’Artisanat du Mali ( SIAMA) au Parc des expositions de Bamako . C’était en présence du président de la commission nationale d’organisation du salon, le président de la Chambre des Métiers du Mali, Mamadou Minkoro Traoré, et du directeur national de l’artisanat, Daha Niasse. Le Salon International de l’Artisanat du Mali, qui est un rendez-vous national et sous régional, est placé cette année sous le thème « artisanat et sortie de crise : notre contribution ».

« La troisième édition du Salon International de l’Artisanat du Mali marquera l’histoire de l’artisanat dans notre pays. L’ensemble des acteurs de l’artisanat vont montrer au monde entier leur savoir-faire et leur genie. Le Mali est ce pays de génie créateur , le génie collectif malien est l’un des plus prolifiques au monde », a indiqué, dans son allocution, le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme. Cela, ajoute-t-il, a été démontré suffisamment en diverses occasions à travers le monde. « Les artisans maliens ont remporté les distinctions les plus honorifiques, les plus prestigieuses à travers le monde», a déclaré Andogoly Guindo. Selon le ministre, l’artisanat au Mali occupe plus de 40 % de la population active et le secteur de l’artisanat contribue à près de 15% au produit intérieur brut.

« Jusqu’à une période récente, ce secteur avait très peu d’espaces d’expression et de promotion du savoir-faire des artisans maliens au niveau national. C’est la raison de la création du salon », a dit Andogoly Guindo. Les objectifs du SIAMA, selon le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, sont les suivants : créer un cadre de promotion des produits artisanaux maliens, stimuler la créativité et d’innovation chez les artisans, favoriser les rencontres et les échanges entre les artisans maliens, identifier et répertorier les meilleurs artisans , promouvoir les jeunes talents , susciter et encourager la consommation locale des produits artisanaux, valoriser le savoir-faire local et susciter l’attrait des produits artisanaux pour le tourisme.

Pour Andogoly Guindo, les deux précédentes éditions du SIAMA ont été des succès historiques parce qu’ayant mobilisé des centaines de milliers de visiteurs. « L’édition 2019 a mobilisé près de 600 000 visiteurs et les artisans maliens ont réalisé un chiffre d’affaire de 600 millions de FCFA », a expliqué le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme.

A noter que le SIAMA se tiendra au Parc des expositions de Bamako. Les exposants attendus viendront principalement des pays voisins et la participation nationale se fera sur la base d’une sélection au niveau des régions et par ordre de métiers en fonction des critères établis par le règlement interne. Les activités programmés sont les expositions de tous les produits du savoir et du savoir-faire malien( défilés de mode, séances de démonstration, concours à l’intention des exposants, des ateliers, des conférences, animations permanentes sur le site…)

M. K. Diakité

Commentaires via Facebook :