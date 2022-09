L’ONG Sauvegarde et valorisation des manuscrits anciens pour la défense de la culture islamique (SAVAMA-DCI), en partenariat avec Hill Museum and Manuscrits Library, a organisé une conférence de presse sur le bilan de la numérisation des manuscrits anciens évacués de Tombouctou à Bamako. C’était le jeudi 25 août 2022, au Mémorial Modibo Keita.

Selon le directeur de l’ONG SAVAMA-DCI, Dr Abdel Kader Haidara, la conférence vise à porter à la connaissance du public les efforts déployés en faveur de la sauvegarde des manuscrits. « Le résultat du travail de l’ONG SAVAMA- DCI a donné, plus de 320.000 manuscrits numérisés, plus de 4.500.000 images, pour une somme de plus de 1.000.000 de dollars dépensés. Ce sont des résultats qu’il faut saluer. Car, on ne pensait pas atteindre ce chiffre en quelques années », a-t-il souligné.

Pour le directeur Haidara, «la première vision est de conserver d’abord notre patrimoine culturel parce que les manuscrits anciens ce sont l’une des parties les plus fragiles de notre patrimoine. Une fois qu’on a une copie numérisée sur les supports informatiques, on est tranquille, ce sont des copies qu’on peut partager et loger dans un autre endroit et le manuscrit original sera sécurisé. Ce travail facilite l’accès aux manuscrits pour les chercheurs, les étudiants pour exploitation facile », a précisé le directeur de l’ONG SAVAMA-DCI.

Le représentant du ministre de la culture, de l’artisanat, du tourisme et de l’industrie hôtelière, Boubacar Cissé, s’est réjoui de ce travail de numérisation qui permet de faciliter toutes les activités autour des manuscrits à savoir la conservation, le traitement, l’accès, l’échange, la diffusion, l’édition, et la collaboration. «Pour les institutions patrimoniales comme les bibliothèques de manuscrits, le premier but de la numérisation est de contribuer à la conservation physique et à la gestion des documents», a-t-il dit. La conservation numérique est également une alternative au problème d’insécurité auquel les manuscrits sont exposés. 14.930 manuscrits sont déjà disponibles en ligne, grâce à l’équipe de catalogage. Plusieurs autres projets de numérisation sont en cours.

