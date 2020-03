Demain 3 mars 2020 va se tenir à Bamako la réunion des ministres en charge de l’énergie et ceux des finances des 6 Etats membres de la CEDEAO sur la sécurisation des paiements relatifs aux échanges transfrontaliers d’énergie électriques en Afrique de l’ouest. En prélude à cette rencontre ce 2 mars 2020 à l’hôtel Azalaï de Bamako les experts de l’espace ont échangé sur les modalités de mise en œuvre des mesures préalables à l’appui budgétaire.

Le ministre de l’énergie et de l’eau Sambou Wagué a présidé l’ouverture des travaux , il avait à ses côtés Dabiré Bayaornibé le directeur de l’énergie et des mines de la CEDEAO, le directeur sectoriel Afrique de l’ouest Charles J Cornier en plus du ministre délégué en charge du budget du Mali Barry Aoua Sylla.

Comme rappelé par Monsieur Bayaornibé, la CEDEAO s’est engagée dans des reformes pour améliorer le niveau de vie des populations de la région. Et dans cette dynamique, l’accès des populations à l’électricité est primordiale pour son développement durable.

Interconnecter les 14 Etats dès cette année 2020 afin d’échanger l’énergie électrique entre les Etats pour renforcer l’offre d’énergie dans la région et l’accès des populations à l’électricité est la stratégie mise en œuvre par l’espace. Et dans cette perspective sur la période 2019 -2033 divers projets de lignes d’interconnexion électriques sont en vue ; des projets de construction de centrales électriques. Le coût de ces investissements est estimé à environ 36 392 millions de USD (25912 millions USD pour la production et 10480 millions USD pour le transport), la banque mondiale accompagne la CEDEAO pour que le marché régional de l’énergie soit viable et pérenne. Pour bénéficier des financements, il est important que les règles qui gouvernent les accords commerciaux entre les Etats soient appliquées pour attirer les investisseurs et permettre la bonne utilisation de l’aide budgétaire.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

