Depuis l’annonce du retrait du Mali de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), les autorités maliennes font face à une véritable épreuve pour convaincre l’opinion nationale de la pertinence de cette décision.

La CEDEAO- Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest-, regroupant plusieurs pays de la région ouest-africaine, a joué un rôle crucial dans la stabilité du Mali et la lutte contre les groupes armés qui sévissent dans le pays. Ses troupes étaient en première ligne lors du déclenchement des opérations de reconquête des régions septentrionales du Nord du Mali. D’ailleurs, elles constituaient l’ossature de la Minusma déployée en juillet 2013.

Sans compter le fait que le Mali était membre fondateur de cette organisation dans les années 70, signant et ratifiant tous les accords et conventions régionaux. Parmi ces documents figure notamment le Protocole sur la Démocratie et la Bonne gouvernance additionnel au Protocole relatif au Mécanisme de prévention, de gestion, de règlement des conflits, de maintien de la paix et de la sécurité de 2001.

Lequel stipule dans ses différentes dispositions que : Toute accession au pouvoir doit se faire à travers des élections libres, honnêtes, et transparentes ; tout changement anticonstitutionnel est interdit de même que tout mode non démocratique d’accession ou de maintien au pouvoir ; la participation populaire aux prises de décision, le strict respect des principes démocratiques, et la décentralisation du pouvoir à tous les niveaux de gouvernement ; l’armée est apolitique et soumise à l’autorité politique régulièrement établie ; tout militaire en activité ne peut prétendre à un mandat politique électif ; l’Etat est laïc et demeure entièrement neutre dans le domaine de la religion ; chaque citoyen a le droit de pratiquer librement et dans le cadre des lois en vigueur, la religion de son choix en n’importe quel endroit du territoire national.

La question est de savoir si toutes ces dispositions ont été respectées avant la prise d’une décision d’une telle ampleur. Pire, depuis l’annonce du retrait, le Premier ministre était sur tous les fronts pour convaincre l’opinion du bien-fondé de cette décision qui a du mal à être acceptée. Après des rencontres houleuses avec le secteur privé, celle qui était prévue le lundi 5 février avec les forces vives de la nation, a tout simplement été reportée.

Selon plusieurs sources, à force de vouloir être partout, il en est même tombé malade alors qu’il y a juste quelques mois qu’il est sorti d’une longue période d’hospitalisation. C’est donc un homme à la santé fragile qui a été mis à contribution pour faire accepter cette décision des autorités de la transition par l’opinion.

Un bégaiement de l’histoire

L’idéal aurait certainement été de faire ce travail en amont avant la prise de cette décision. Nombreux sont ceux qui pensent qu’en agissant ainsi, les autorités mettent la charrue avant les bœufs. Pourtant, elles auraient dû s’inspirer des raisons des reproches faits aux régimes précédents pour éviter de tomber dans les mêmes travers. En effet, beaucoup reprochaient à ces régimes, bien qu’étant démocratiquement élus, de ne pas consulter le peuple en prenant des décisions qui l’engagent.

Apparemment, on assiste encore à un bégaiement de l’histoire. C’est d’ailleurs l’une des principales raisons pour laquelle les différentes mobilisations initiées pour soutenir cette décision, se sont soldées par des échecs. Le moins que l’on puisse dire c’est que la mobilisation n’était vraiment pas au rendez-vous. D’où la nécessité pour les autorités de tirer les conséquences en rectifiant le tir.

La dynamique de rupture dans laquelle le Mali est engagée depuis la rectification intervenue, en mai 2021, pourrait conduire le pays à renforcer son isolement, si l’on n’y prend garde. En tout état de cause, il n’est pas tard pour bien faire si cela concerne la vie de la nation.

La décision de retrait du Mali de la CEDEAO soulève donc de nombreuses questions quant à l’avenir de la sécurité et de la stabilité du pays. Il est clair que les tentatives des autorités de justifier ce retrait, en affirmant que le pays est désormais en mesure d’assurer lui-même sa souveraineté sur tous les plans, ont montré leurs limites.

Certes, l’armée a fait des progrès en engrangeant d’énormes succès sur le terrain et l’amorce de certaines réformes pourrait être nécessaire pour l’avenir du pays. Cependant, les défis restent encore nombreux et, de nos jours, il est difficile, voire impossible de vivre en autarcie. D’autant que les pays avec lesquels nous formons l’AES connaissent les mêmes défis que nous.

Souvent, ils font face à des difficultés pires que les nôtres et qui pourraient s’empirer au cas où ils persisteraient dans la dynamique de rupture. Cependant, les arguments avancés par les autorités pour justifier ce retrait peinent à convaincre une partie importante de la population. Les attaques terroristes qui persistent dans certaines régions du pays sont un rappel constant de la menace persistante et alimentent les craintes quant à la décision de retrait.

À cette situation, s’ajoutent la persistance ou même l’aggravation de la crise humanitaire, les difficultés économiques, l’augmentation de la pauvreté, les conditions de vie de plus en précaires avec la crise énergétique qui a atteint des proportions inégalées sans la moindre perspective de début de solution.

Apaiser les inquiétudes

En outre, certains critiquent la décision du gouvernement malien de se retirer de la CEDEAO sans consultation préalable de la population. Ils estiment que cette décision aurait dû être débattue publiquement, afin de garantir un consensus national sur la question.

Face à cette opposition, les autorités maliennes ont tenté de renforcer la communication autour de leur décision. Des déclarations officielles ont été faites pour expliquer les raisons du retrait et les mesures prises en termes de sécurité. Cependant, ces efforts n’ont pas encore suffi à convaincre une grande partie de la population.

Pour renverser la tendance, il est crucial que les autorités maliennes intensifient leurs efforts pour expliquer et justifier leur décision de manière transparente. Une communication plus ouverte, avec une consultation de l’opinion publique et une prise en compte des préoccupations de la population, pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes et à susciter un soutien plus large.

En fin de compte, il est impératif que les autorités maliennes réussissent à convaincre l’opinion nationale sur le retrait du pays de la CEDEAO. La sécurité et la stabilité du Mali dépendent de la confiance de la population envers le gouvernement et ses décisions, et il est crucial de travailler à renforcer cette confiance pour assurer un avenir plus sûr et plus stable pour le pays.

Cheick B. CISSE

Commentaires via Facebook :