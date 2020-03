Depuis le 26 Novembre 2019, Afrikayes Air Mali est la première entreprise à offrir un service de vols réguliers et avantageux entre Bamako et Kayes.

En un peu moins de trois mois, ce sont plus de 3000 passagers qui ont été transporté.

Et depuis le 17 Janvier 2020, ce sont deux vols hebdomadaires opérés en Embraer

E195 de 104 sièges (12 business et 92 éco) qui relient désormais Bamako et Kayes,

tous les Mardis et les Vendredis. En partenariat avec la compagnie aérienne Air

Burkina, Afrikayes Air Mali a su imposer sa marque dans le paysage aéronautique

Malien et envisage désormais de déployer ses ailes vers d’autres destinations aussi

bien nationales qu’internationales.

Dès le mois de Mars 2020, Kayes sera ainsi reliée à Libreville au Gabon grâce à notre

partenariat avec la compagnie aérienne Air Burkina. Dans les prochaines semaines,

d’autres destinations devraient suivre, car face au succès de notre liaison aérienne BamakoKayes-Bamako, Afrikayes Air Mali est désormais très sollicité afin d’ouvrir d’autres liaisons et domestiques notamment, notre société mène actuellement une réflexion approfondie sur les voies et moyens à mettre en œuvre, afin de répondre à ces diverses demandes provenant des acteurs et populations originaires de Mopti, Gao ou Tombouctou.

Compagnie aérienne virtuelle – un nouveau modèle économique inédit en Afrique de

l’Ouest et au Mali.

Dés son lancement, Afrikayes Air Mali a misé sur un modèle économique plus souple,

permettant à travers différents partenaires d’opérer en tant que compagnie aérienne dite

virtuelle. Afrikayes Air se chargeant de l’aspect commercialisation et la compagnie aérienne

partenaire de l’aspect opérationnel. Ainsi, en s’appuyant sur l’expertise d’Air Burkina en tant que compagnie aérienne sûre et fiable, existante depuis des décennies, Afrikayes Mali peut lui louer des avions (Embraer 195 et 175) de dernière génération pour exploiter ses vols.

Amadou KA, Président d’Afrikayes Air France, s’enthousiasme de ce modèle inédit rendu

possible par la réglementation : «Afrikayes Air Mali et Air Burkina ouvrent une nouvelle voie au Mali et en Afrique. Car en effet, c’est le règlement 24/2002 de l’UEMOA fixant les

conditions d’accès des transporteurs aériens de l’Union aux liaisons aériennes

intracommunautaires, qui a libéralisé ses liaisons aériennes intracommunautaires et qui

permet donc le cabotage domestique, sans discriminations possibles entre les transporteurs

aériens de l’Union en raison de leurs nationalités. Il est heureux de constater que le Mali et

le Burkina figurent parmi les meilleurs élèves en matière d’application de ces mesures

d’ouverture du ciel, en amont du prochain marché unique africain (MUTAA) »

Cette collaboration permet de maintenir les coûts fixes au plus bas et d’exploiter des

synergies. Afrikayes Air Mali n’exploite donc pas d’avions en propre, car pour le moment,

elle ne fait que les louer en fonction des capacités requises.

Amadou KA poursuit : « Nous avons appris des erreurs du passé. Ce n’est pas une

garantie de succès, mais nous pensons que la collaboration entre compagnies et la

mutualisation des moyens font partie de la clé du succès pour toutes entreprises

aériennes en Afrique. Il s’agit pour nous de facteurs essentiels à la réussite de notre

projet. A contrario, toute aventure solitaire nous apparaît périlleuse et vouée à l’échec. »

Ce n’est qu’à une prochaine étape, qu’Afrikayes Air souscrira à son propre certificat de

transporteur aérien Malien (CTA), mais après revue stratégique avec ses différents

partenaires, ainsi que le cabinet de consultant international qui nous accompagne depuis

notre démarrage.

Aujourd’hui, la réglementation et notre modèle d’exploitation nous donnent satisfaction,

Afrikayes Air Mali est désormais bien implanté et demeure la seule entreprise à proposer

une liaison aérienne entre Bamako et Kayes. Afrikayes Air Mali est prêt à faire face à

toute concurrence, pourvu qu’elle soit loyale ; et nous travaillons à élargir et à améliorer

ce modèle avec d’autres partenaires.

Concernant sa clientèle, Afrikayes Air Mali veille en permanence à l’amélioration de sa

satisfaction, à travers un service chaque jour plus performant ; ainsi qu’à l’avenir, une

expérience utilisateur augmentée, grâce à la simplification des réservations en

ligne notamment ».

Souleymane Sirima SIDIBE, dirigeant de Afrikayes Air Mali, explique les origines du

projet : « Afrikayes Air Mali ne l’oublions jamais, c’est une initiative partie de membres de

la diaspora Malienne résident à Paris. Notre histoire est donc intimement lié à cette

diaspora et la région de Kayes ; d’ailleurs notre nom, c’est la contraction d’Afrique et de

Kayes. La diaspora c’est Afrikayes et Afrikayes c’est la diaspora. Fils de ce pays, le Mali,

qui nous appartient tous, nous avons réussi aujourd’hui à redonner vie à l’aéroport de

Kayes qui était inutilisé depuis des années. Aujourd’hui nos vols génèrent des emplois,

de l’activité et ont surtout enlevé une épine du pied pour nos populations, pour lesquelles,

le trajet routier Bamako Kayes était un véritable calvaire en raison de l’état de

dégradation avancée du tronçon. Issus du terroir, nous avons des objectifs beaucoup plus

larges que le simple profit. Car en effet, nous souhaitons contribuer au développement de

Kayes et du reste du Mali, par l’ouverture de multiples routes aériennes, notamment vers

Paris qui demeure un de nos objectifs majeurs. Nous souhaitons à court terme, disposer

d’appareils à nos propres couleurs et proposer les meilleurs tarifs en toutes saisons, sans

augmentation artificielle de ces derniers ; car notre vocation est de servir cette population,

qui nous témoigne d’ailleurs chaque jour, sa reconnaissance. Nous avons donc décidé de

permettre à cette population, de disposer à terme de sa compagnie qui aura son siège à

Kayes, en leur offrant la possibilité prochaine de souscrire des parts au capital de notre

société. »

Vers une ouverture du capital et un actionnariat populaire

Comme indiqué, Afrikayes Air Mali projette un important développement dans les semaines à venir.

Dans l’optique de ce changement de dimension, elle entend lever des fonds grâce à « toutes et tous » (du simple citoyen, aux hommes d’affaires en passant par les acteurs économiques intéressés), à travers l’ouverture de son capital. Les contours du projet et les modalités de souscription feront l’objet d’une communication ultérieure.

Afrikayes Air Mali compte aussi bien sur ses compatriotes de l’intérieur que ceux de

l’extérieur, issus de la diaspora notamment. Ces derniers auront ainsi l’occasion unique de

souscrire à un projet inédit conduit par des professionnels de l’aviation, qui leur facilitera à

l’avenir le voyage, leur garantira les meilleures liaisons nationales et internationales, vers et depuis Kayes notamment ; avec les tarifs les plus bas du marché, puisque cette compagnie, leur compagnie, sera celle du client, par le client, pour le client.

Informations complémentaires

Pour toute question ou information, veuillez vous adresser à M. Amadou KA :

[email protected] ou [email protected]

https://www.afrikayesair.com/

Commentaires via Facebook :