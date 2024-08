Ambassade des Etats-Unis au Mali : Communiqué de Presse

L’USAID Mali lance l’initiative ” Shifin ni Tagne ” de 25 millions de dollars à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse

Bamako, le 12 août 2024 : à l’occasion de la Journée internationale de la jeunesse, le gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de l’USAID, est fier d’annoncer le lancement d’une nouvelle initiative de 25 millions de dollars, USAID Mali Shifin ni Tagne (Jeunesse et développement). Ce programme transformateur vise à soutenir 20 000 jeunes maliens vulnérables et marginalisés, âgés de 15 à 29 ans, en les aidant à accéder à l’éducation, à la santé, et à jouer des rôles significatifs dans la société tout en renforçant leur résilience pour gérer efficacement les crises récurrentes à Mopti, Ségou et Bamako.

Au cours des cinq prochaines années, l’initiative Shifin ni Tagne mettra en œuvre des interventions ciblées, notamment dans les domaines de l’éducation, de la préparation des jeunes à la vie active, de l’éducation aux médias, de l’entrepreneuriat des jeunes, de l’engagement dans le secteur privé, de la protection de l’environnement, de la santé de la reproduction et de la participation communautaire. Ces efforts permettront aux jeunes d’acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour s’épanouir et contribuer de manière significative à leurs communautés.

Cette initiative s’appuie sur l’héritage de six décennies de programmes éducatifs réussis de l’USAID au Mali, qui ont notamment amélioré l’apprentissage de la lecture-écriture et des mathématiques en langue locale, au niveau primaire et la qualité de l’éducation dans plus de 4 000 écoles soutenues par le gouvernement américain à travers le pays.

En réponse aux défis complexes auxquels sont confrontés les jeunes Maliens, Shifin ni Tagne adoptera une approche holistique, permettant aux jeunes de surmonter l’adversité, de gérer les traumatismes et de saisir les opportunités d’une vie plus productive et plus saine. L’USAID, en partenariat avec FHI-360, collaborera étroitement avec le ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Civique, le ministère de l’Education Nationale, le ministère de l’Entreprenariat, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, ainsi qu’avec des organisations locales, le secteur privé et d’autres acteurs clés.

Ces partenariats se concentreront sur l’amélioration du développement des compétences, le transfert des connaissances et le renforcement des capacités pour tous les jeunes, y compris ceux qui vivent dans des zones difficiles d’accès et ceux vivant avec un handicap.

En tant que principal donateur bilatéral pour l’éducation au Mali, le gouvernement des États-Unis reste déterminer à travailler en partenariat avec le gouvernement malien pour continuer à fournir une éducation primaire de qualité, à favoriser un développement sain, à faire progresser l’éducation aux médias, à promouvoir l’apprentissage entrepreneurial et à développer les connaissances en matière de santé de la reproduction.

###

Pour plus d’information, veuillez contacter :

Bureau de presse de l’Ambassade / ACI 2000 Rue 243 Porte 297 / Bamako, Mali

Tel: 20 70 24 24 /20 70 24 26 / Fax : 20 70 24 79

Commentaires via Facebook :