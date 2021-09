Communiqué de presse : L’arrivée de Madame Miriam Lutz, nouvelle Directrice de l’USAID Mali

Bamako, le 27 septembre 2021

L’Ambassade des États-Unis au Mali et l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) ont le plaisir d’annoncer, aujourd’hui, l’arrivée de Mme Miriam Lutz, Directrice de la Mission de l’USAID au Mali. Mme Lutz travaille au sein de l’agence depuis une vingtaine d’années. Elle a récemment occupé le poste de Directrice Résidente en Sierra Leone. Elle a plusieurs années d’expériences à travers le continent africain dans des pays dont la Tanzanie, le Kenya, le Malawi, le Rwanda, le Burundi, Madagascar et la République Démocratique du Congo.

Au Mali, l’USAID travaille à répondre aux besoins d’urgences et à l’insécurité alimentaire des maliens. En 2020, son appui dans le domaine de l’aide humanitaire était de 66,66 millions de dollars (soit 36,7 milliards de FCFA). En partenariat avec le peuple malien et les autres membres de la communauté internationale, l’USAID apporte un appui en termes de soins de santé de base, d’eau, de services d’assainissement, de nutrition, de protection et d’aide alimentaire aux communautés touchées par la crise. L’aide humanitaire de l’USAID est conçue pour répondre à des besoins urgents à court terme tout en contribuant à bâtir des communautés plus stables, en diversifiant les opportunités économiques pour les plus vulnérables et en réduisant les causes profondes des conflits pour une plus grande résilience.

En 2020, l’USAID a également fourni 141,6 millions de dollars (soit 77,8 milliards de FCFA) du peuple américain pour un développement à plus long terme, en mettant l’accent sur la santé, l’agriculture, la croissance économique, l’éducation, la consolidation de la paix et la gouvernance démocratique. L’USAID s’associe à un large éventail d’acteurs maliens pour concevoir et mener des activités de développement. La mobilisation d’un nombre important de parties prenantes permet de garantir une plus grande responsabilité des maliens dans les activités soutenues par l’USAID. Elle permet de s’assurer que les bénéfices positifs soient ressentis par tous. En outre, cette mobilisation veille à ce que le soutien du peuple américain contribue à bâtir des systèmes plus forts, plus responsables et plus démocratiques qui fourniront de façon durable des services sociaux de base aux maliens.

Au Mali, les États-Unis restent le plus important bailleur bilatéral d’aide humanitaire et de développement. L’expérience de Mme Miriam Lutz est une plus-value qui s’ajoute à l’équipe malienne de la Mission de l’USAID dans notre partenariat pour offrir aux communautés maliennes les moyens de répondre aux besoins urgents et de se concentrer sur leur développement à long terme pour un avenir plus pacifique et plus prospère.

