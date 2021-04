Décès du président Idriss DEBY ITNO: “une lourde perte pour le Tchad, mais aussi pour la région sahélienne et l’Afrique” (Bah N’DAW)

Le président de la Transition, Bah N’Daw a réagi promptement suite au décès brusque sur le front de son homologue du Tchad, le Maréchal Idriss Déby Itno. Le chef de l’Etat malien déplore une lourde perte pour les Tchadiens, mais aussi pour toute la région séhélienne de l’Afrique. Son adresse ci-dessous.

“Je viens d’apprendre avec une profonde tristesse le décès brutal, au combat, les armes à la main, de notre frère et ami, le Maréchal du Tchad, Son Excellence Monsieur Idriss Deby ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées du Tchad.

Je viens d’apprendre avec une profonde tristesse le décès brutal, au combat, les armes à la main de notre frère et ami, le Maréchal du Tchad, Son Excellence Monsieur Idriss Deby ITNO, Président de la République, Chef de l’Etat, Chef suprême des Armées du Tchad.

En cette douloureuse circonstance, je m’incline devant sa mémoire. J’adresse au Peuple, aux hautes Autorités tchadiennes et à la famille de l’illustre disparu mes condoléances les plus attristées.

La disparition du Président Idriss DEBY ITNO est une lourde perte, non seulement pour son pays, le Tchad pour lequel il est allé jusqu’au sacrifice suprême, mais aussi pour la région sahélienne et l’Afrique.

Il s’est illustré dans notre histoire récente qu’il a d’ailleurs contribué à façonner par son engagement et sa vision d’une Afrique unie et forte.

En ces moments de grande tristesse, le Peuple et le Gouvernement du Mali témoignent de leur reconnaissance et de leur gratitude au Peuple et au Gouvernement du Tchad pour le soutien multiforme apporté, sous la direction du Maréchal, à la paix, à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme au Sahel.

Puisse Allah l’accueillir dans son paradis firdaws./.

Bamako, le 20 avril 2021

SEM Bah N’DAW

Président de la Transition,

Chef de l’État

Commentaires via Facebook :