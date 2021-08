Déclaration des leaders religieux du Mali pour la stabilité du pays

Cette rencontre a vu la présence du président du Haut conseil Islamique du Mali Cherif Ousmane Madani Haidara, de l’Imâm Mahmoud Dicko, du Cardinal jean Zerbo, Archevêque métropolitain de Bamako et du révérend Nouh AG Infa Yattara , délégué général de l’association des groupements d’églises et mission protestante évangéliques du Mali.

A la fin de la rencontre, ils ont signé un communiqué que abamako.com vous livre.

Nous, leaders religieux du Mali

Considérant que le Mali traverse, depuis 2021, une crise multidimensionnelle de plus en plus complexe

Considérant notamment la dégradation de la situation sécuritaire du pays

Considérant que l’Afrique et la communauté internationale sont au chevet de notre pays pour l’aider à se stabiliser

Fort de nos valeurs culturelles et historiques de dialogue, de médiation et de résilience conscient de notre mission de sentinelle et d’intercesseurs

Mus par l’amour de la patrie

Saluons les efforts des autorités de la transition

Exhortons le président de la transition, le gouvernement, l’ensemble des institutions de la République, les organisations de la société civile et les partis politiques, les groupes armés signataires, les groupes armés en belligérance , chacun en ce qui le concerne, à prendre toutes les mesures en vue d’une transaction apaisée, inclusive et consensuelle ;

Lançons un appel aux maliens et aux maliennes pour un sursaut national, un changement de comportement et une mobilisation pour la paix et la stabilité

Prenons l’engagement à poursuivre notre mission spirituelle et patriotique, la main dans la main, pour la refondation de l’état et la réussite de la transition

Appelons à la prière pour la patrie

Que Dieu bénisse le Mali

Ont signé

Chérif Ousmane Madani Haidara, président du Haut conseil islamique du Mali

Cardinal jean Zerbo, Archevêque métropolitain de Bamako

Révérend Nouh AG Infa Yattara , délégué général de l’association des groupements d’églises et mission protestante évangéliques du Mali