Le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM), va déployer 55 observateurs/observatrices à long terme et 385 observateurs/observatrices à court terme dans les 49 cercles et les 6 communes du district de Bamako, pour observer les élections législatives des 29 mars et 19 avril 2020 au Mali.

Le POCIM est composé de l’Observatoire pour les Élections et la Bonne Gouvernance au Mali (OBSERVATOIRE), le Groupe Pivot/ Droit et Citoyenneté des Femmes (GP/DCF), le Conseil National de la Jeunesse du Mali (CNJ) et les Volontaires pour le Mali (VPM).

Le POCIM bénéficie de l’accompagnement technique et financier du Fonds d’Appui aux Moteurs du Changement (FAMOC) de l’Ambassade Royale du Danemark (ARD) au Mali.

Le POCIM rappelle que, lors de l’élection Présidentielle de 2018, il a déployé 84 Observateurs à Long Terme (OLT) et 1.980 Observateurs à Court Terme (OCT).

Le POCIM exhorte le Gouvernement et l’ensemble des Partenaires techniques et financiers à soutenir, davantage, les organisations de la société civile malienne spécialisées sur les questions électorales, pour des élections transparentes et pour le rehaussement du taux de participation en vue de conférer une légitimité confortable aux nouveaux élus.

Le POCIM encourage, enfin, l’ensemble des parties prenantes du processus électoral à œuvrer pour des élections législatives 2020 inclusives, crédibles et apaisées en République du Mali.

Bamako, le 11 mars 2020

Le Chef de mission

Dr Ibrahima SANGHO

Commentaires via Facebook :