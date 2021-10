Energie du Mali SA : Avis à manifestation d’intérêt

Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et des réseaux de distribution associes (PDM-HYDRO)

AVIS À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

POUR LE RECRUTEMENT D’UNE ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE (ONG) POUR LA REALISATION DES CAMPAGNES INFORMATION-EDUCATION-COMMUNICATION (IEC) DANS LA ZONE D’INTERVENTION DU PROJET

AMI N° 02/2020/EDM-SA/UGP/PDM- HYDRO

Secteur : Energie

Référence de l’Accord de financement : DON N° 2100155036124

Numéro d’Identification du Projet : P-ML-FA0-004Le Gouvernement du Mali a reçu un Don du Groupe de la Banque africaine de développement afin de couvrir le coût du Projet de développement de mini centrales hydroélectriques et leurs réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO) et a l’intention d’utiliser une partie des sommes accordées au titre de ce don pour financer le contrat relatif aux services d’une Organisation non gouvernementale (ONG) pour la réalisation des campagnes Information-Education-Communication (IEC) dans la zone d’intervention du projet

Les services prévus au titre de ce contrat comprennent :

La réalisation de la mission de campagnes Information-Education-Communicationà l’utilisation des services énergétiques modernes ;

L’accompagnement de l’UGP PDM HYDRO par la sensibilisation et la formation des utilisateurs lors de l’installation et les six premiers mois de fonctionnement des plateformes multifonctionnelles.

Objectifs spécifiques de la mission

Améliorer les connaissances de la population, et particulièrement les femmes et les jeunes sur les avantages liés à l’utilisation des services énergétiques modernes ;

Sensibiliser la population à l’usage productif de l’électricité, à la maitrise de l’énergie et au bien-fondé du paiement des factures de consommation d’électricité ;

Renforcer le leadership des femmes à travers leur participation dans les instances de décisions ;

Améliorer l’accès des femmes aux services sociaux de base ;

Renforcer les capacités des femmes et jeunes contre les VBG et VIH – Sida ;

Cerner les risques environnementaux et sociaux sur les milieux naturels et humains à travers l’organisation des campagnes d’information et de sensibilisation sur l’utilisation rationnelle de l’énergie, la lutte contre les accidents électriques, les VBG, le VIH – Sida, la promotion de la planification familiale, et l’accès aux services sociaux de base, en collaboration avec les réseaux des associations communautaires à l’endroit des populations.

Zone d’intervention

La zone d’influence du projet (ZIP) couvre deux régions de Ségou et de Mopti et comprend 4 cercles et 14 communes. La population de ces 14 communes avoisine 521 800 habitants dont 50,71% de femmes.

La prestation s’étendra sur une période d’environ 36 mois et son démarrage est envisagé au quatrième trimestre de 2021

L’Unité de Gestion du PDM-HYDRO invite les ONG à présenter leur candidature en vue de fournir les services décrits ci-dessus. Les ONG intéressées doivent produire les informations sur leur capacité et expériences démontrant qu’ils sont qualifiés pour les prestations (documentation, référence de prestations similaires, expérience dans des missions comparables, disponibilité de personnel qualifié, etc.). Les ONG peuvent se mettre en association pour augmenter leurs chances de qualification.

Les critères d’éligibilité, l’établissement de la liste restreinte et la procédure de sélection seront conformes au « Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque Africaine de Développement » mis à jour en aout 2021 disponible sur le site web de la Banque à l’adresse : http://www.afdb.org

Les ONG intéressées peuvent obtenir des informations supplémentaires à l’adresse mentionnée ci-dessous aux heures d’ouverture de bureau suivantes : les jours ouvrables (Lundi au Vendredi de 08 H : 00 à 16 H : 00. TU).

Les expressions d’intérêt doivent être déposées ou transmis par courrier électronique à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le 27 octobre 2021 à 15 H 00 TU et porter expressément la mention : « réalisation des campagnes Information-Education-Communication (IEC) dans la zone d’intervention du PDM – HYDRO ».

L’adresse à laquelle il est fait référence ci-dessus est :

Unité de Coordination du Projet de Développement de Mini Centrales Hydroélectriques et des réseaux de distribution associés (PDM-HYDRO)

ACI 2000, Rue 332 en face du Centre des Informations Gouvernementales (CIGMA), République du Mali-Bamako, Tél : (00223) 66 75 36 65, E-mail : [email protected] et [email protected]

Le Coordonnateur

TOUNTOU BALLO

