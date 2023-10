Suite aux échanges de tirs hier à Tessalit entre l’armée et les terroristes : La MINUSMA appelle « toutes les parties concernées à faciliter leur départ en toute sécurité»

Dans un communiqué rendu public, le 16 octobre 2023, la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) a fait savoir qu’elle a entamé, dans un climat de haute tension, le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par Tessalit et Aguelhok. « En raison de la détérioration rapide des conditions de sécurité pour la vie de centaines de soldats de la paix, comme en témoigne l’échange de tirs d’aujourd’hui à Tessalit, la Mission fait tout son possible pour achever ce processus dès que possible, y compris, si nécessaire, en accélérant son retrait du camp de Kidal, prévu à l’origine pour la mi-novembre. La Mission appelle toutes les parties concernées à faciliter leur départ en toute sécurité. Elle demande instamment à tous d’éviter toute action ou déclaration qui pourrait mettre en danger son personnel et ses installations jusqu’à ce que le processus soit achevé », révèle le communiqué de la Mission onusienne au Mali.

La MINUSMA rappelle dans ce communiqué que le 31 décembre 2023 est la date limite fixée par le Conseil de sécurité des Nations unies pour son retrait du Mali. « Aujourd’hui, 16 octobre 2023, dans un climat de haute tension, la MINUSMA a entamé le processus de retrait de ses camps dans la région de Kidal, en commençant par Tessalit et Aguelhok. En raison de la détérioration rapide des conditions de sécurité pour la vie de centaines de soldats de la paix, comme en témoigne l’échange de tirs d’aujourd’hui à Tessalit, la Mission fait tout son possible pour achever ce processus dès que possible, y compris, si nécessaire, en accélérant son retrait du camp de Kidal, prévu à l’origine pour la mi-novembre », souligne le communiqué de la MINUSMA. Selon la Mission onusienne au Mali, des vols de l’armée de l’air tchadienne rapatrieront une partie des troupes du contingent tchadien de la MINUSMA. « La MINUSMA doit également détruire, ou au moins désactiver ou mettre hors service conformément aux règles et procédures des Nations Unies, les équipements sensibles qui ne peuvent être rapatriés en raison du blocage à Gao, depuis le 24 septembre, des mouvements des convois logistiques qui devaient évacuer ces équipements d’Aguelhok, de Kidal et de Tessalit. La Mission appelle toutes les parties concernées à faciliter leur départ en toute sécurité. Elle demande instamment à tous d’éviter toute action ou déclaration qui pourrait mettre en danger son personnel et ses installations jusqu’à ce que le processus soit achevé », précise le communiqué de la MINUSMA. Avant de faire savoir que la résolution 2690 du Conseil de sécurité demande au gouvernement de transition du Mali de coopérer pleinement avec les Nations unies pour assurer le retrait sûr et ordonné de la Mission et de respecter pleinement toutes les dispositions de l’accord sur le statut des forces jusqu’à ce que le dernier élément de la MINUSMA ait quitté le Mali.

Aguibou Sogodogo

