3 Mai : Une presse libre et indépendante, outil pour garantir la justice

La célébration de la journée du 3 mai 2021, « Journée mondiale de la liberté de la presse », me donne l’occasion de m’adresser aux acteurs des médias publics et privés, pour reconnaître leur engagement, leur résilience, leur responsabilité et leur professionnalisme qui ont prévalu dans la gestion de l’information sur les faits majeurs de la vie nationale : le terrorisme, les crises socio-politiques, la transition en cours et la maladie à Covid-19.

La détermination de l’ensemble de la presse a été d’assurer sa mission de service public, au risque de la vie de ses animateurs, tout en veillant à son devoir de sentinelle, sans complaisance. Je vous en félicite et vous en remercie.

Je voudrais, à l’occasion, avoir une pensée pour tous les professionnels des médias qui nous ont quittés durant cette année.

Indéniablement, l’édition 2021 de la Journée mondiale de la liberté de la presse se déroule dans un contexte particulièrement éprouvant, du fait des effets de la crise sécuritaire, socio-politique et de la situation socio-sanitaire liée à la propagation de la maladie à Covid-19.

Les conséquences de la pandémie de la maladie à coronavirus sur la structure économique des entreprises de presse sont importantes et préjudiciables à leur survie.

Je m’engage à soutenir toutes actions tendant à faire que les hommes et les femmes de presse puissent agir dans les conditions de sécurité requises, les conditions de liberté et d’impartialité, en toute indépendance, afin que leurs productions répondent véritablement à la diversité et à la pluralité des opinions, au besoin de paix et de cohésion sociale des populations.

Car, c’est une presse libre et indépendante qui devient un outil incomparable pour garantir la justice et pour protéger les droits de chacun de nous.

Vive la liberté de la presse !

Vive le Mali éternel !

Bonne célébration à toutes et à tous !

Yaya Sangaré

Ancien ministre de la Communication, Chargé des Relations avec les Institutions, Porte-parole du gouvernement

