« Leader du monde libre », « pilier de la paix », « ambassadeur de la stabilité » : nombreux sont les qualificatifs employés pour parler du président russe en Afrique et notamment au Mali. Le 7 octobre, l’anniversaire de Vladimir Poutine, est une belle occasion pour discuter de la vision africaine de cet homme politique qui dirige le plus grand pays du monde.

Un peu d’histoire

L’Union Soviétique avait des relations plus que chaleureuses avec les pays d’Afrique. Au début de la libération du continent, l’URSS a apporté son soutien absolu aux mouvements nationaux. Il est à noter que ce n’était pas fait pour prendre le rôle exploiteur de l’Occident : des infrastructures et des usines, construites à l’aide des spécialistes soviétiques, ont remplacé le pillage des ressources. Les richesses ont été mises au service du continent afin de rejeter pour toujours l’approche coloniale.

Néanmoins, après la chute de l’URSS, la Russie, qui est devenue son successeur, s’est trouvée dans une situation tellement déplorable que toutes les questions de la politique extérieure ont été reportées au second plan. Les peuples, qui avaient formé un État unique pendant des dizaines d’années, ont été engouffrés dans des conflits, parfois artificiels et dirigés de l’extérieur du pays. Sous la couverture de ce désordre, la destruction quasi totale des industries et des infrastructures a commencé. L’insécurité et le déclassement économique sont venus ne laissant plus à la Russie, préoccupée par des problèmes intérieurs, la possibilité de défendre sa vision sur la scène internationale.

Le rôle de l’individu

Le rôle de l’individu dans l’histoire est un sujet contestable. Certains attribuent toute importance aux conditions qui ont formé cet individu tandis que d’autres le voient comme le seul responsable de tous les changements. Où que la vérité soit cachée, les Russes eux-mêmes lient la réanimation de leur pays à l’arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine. Avec le rétablissement de l’intégrité territoriale, il a apporté la sécurité qui a permis à la Russie de prendre la voie de son développement économique. Le résultat de ce travail dur et long mais progressif et finalement réussi a rendu au pays le statut d’une puissance mondiale qui défend les valeurs qu’elle estime importantes et reste insoumise malgré la pression des milliers de sanctions occidentales.

Quant à l’Afrique

L’indépendance des décisions a retourné la Russie vers son partenaire de longue date, en Afrique. Ici, elle met en œuvre le même scénario qui a aidé le pays, presque anéanti, à trouver sa voie de développement : assurer sa sécurité et son indépendance pour passer au rétablissement économique. Cette aspiration est déjà bien visible sur le continent. La collaboration de certaines autorités africaines, dont les maliennes, avec les spécialistes russes ont apporté plus de succès, quelques années seulement, que la présence militaire occidentale n’avait pas pu atteindre pendant des décennies. Parallèlement, des projets économiques russo-africains deviennent de plus en plus nombreux, dont une partie importante concerne la sécurité énergétique, le moteur de la production. Pour rester à l’écoute et élaborer encore plus d’idées de coopération, les sommets Russie-Afrique sont devenus réguliers et attirent de plus en plus de participants. Derrière toutes ces actions, on peut trouver la stratégie plus globale de Vladimir Poutine : passer d’un monde monopolaire à un monde multipolaire.

Robert Dissa

