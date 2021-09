Contribution : Les Présidents Modibo KEÏTA et Sékou TOURE vont se remuer dans leurs tombes

Les deux fils de leurs pays et de l’Afrique noire se réveilleront dans leurs morts pas pour les mêmes raisons. Quelles sont ces raisons ? Le Président Modibo KEÏTA, brillant enseignant de son Etat formé à l’école d’instituteurs de William Ponty de Sebicotang comme mon père Toumani DIAKITE, le Président Modibo KEITA entré dans la politique par patriotisme n’a pas ménagé ses efforts pour construire un Mali indépendant, prospère et digne. Malgré l’hostilité de certains pays africains à la solde du néocolonialisme français et de l’Occident impérialiste, le Président Modibo KEÏTA a doté le Mali d’une infrastructure moderne (éducation de qualité, industries de transformation des matières premières agricoles produites au Mali, administration performante) et d’une structure institutionnelle (justice équitable, structure politique populaire, justice sociale). Le Mali avait recouvré sa souveraineté et entamé son décollage économique et social.

​Toutes ces infrastructures et structures de développement économique et social ont été balayées en 1968 par une poignée d’apatrides et de réactionnaires dont la devise était ”ôtes-toi de-là afin que je m’y mettes”. De cette date à ce jour, le Mali se cherche. Le pays se trouve dans la pauvreté, l’injustice sociale et l’insécurité. En outre, le Mali est soumis au chantage du néocolonialisme français qui veut lui dicter son devenir. Quand on se souvient que le Président Modibo KEÏTA avait expulsé les troupes néocoloniales en 1961. A l’époque, le Mali connaissait l’insécurité au Nord et un blocus du néocolonialisme français. Grâce à la grande et digne armée malienne, dixit les Capitaines Diby Silas DIARRA et autres, les lieutenants Fanhini KONATE et autres). Ces autres ne signifient pas que j’oublie le patriotisme et le courage de tous les militaires à l’époque qui ont fait montre de courage et de patriotisme. La cause est la mémoire affaiblie. Je peux citer le Colonel Issa ONGOÏBA, ancien Directeur général de l’Office du Niger en vie (dixit Canal Cost ONGOIBA). Cette digne armée a vaillamment vaincu les rebelles à l’époque sans aide du néocolonialisme français avec les armes soviétiques. Pourquoi il n’en sera pas de même aujourd’hui.

​Les patriotes progressistes maliens considèrent toujours l’Armée malienne comme une armée patriote et courageuse. Avec l’appui du peuple malien et l’aide des anticolonialistes, l’armée malienne pourrait emboiter le pas de l’armée malienne du président Modibo KEÏTA.

​Il suffit qu’elle soit dirigée par des Officiers qui donnent l’exemple du patriotisme, du courage et du refus de plier devant le chantage des néocolonialistes français et de leurs valets.

Quant au Président Ahmed Sékou TOURE, il est l’exemple du courage, de la dignité et de la résistance au néocolonialiste français et à ses valets africains. L’ex-président guinéen qui vient d’être déposé en sait beaucoup du Président Sékou TOURE auquel il a échappé grâce aux néocolonialistes français et à ses valets africains. L’ex-président qui vient d’être arrêté par la courageuse armée guinéenne avait engagé une lutte sans succès contre le Président Sékou TOURE qui l’avait ainsi banni du territoire guinéen. C’est sa fuite en France qui l’a épargné de la condamnation à mort par la justice guinéenne. Dieu donne souvent des sursis mais rend toujours une justice définitive d’où la fin du régime antidémocratique, antipopulaire du régime renversé par le coup d’Etat dirigé par le Colonel Mamady DOUMBOUYA, digne fils de la Guinée du Président Sékou TOURE et du Général Lansana CONTE. En rendant justice au peuple, non seulement et a libéré la Guinée mais a montré l’exemple à l’Afrique noire francophone. Tous les coups d’Etat militaires ne sont pas ”ôtes de là afin que je m’y mettes” comme les ont été les coups d’Etat contre les Présidents Modibo KEITA et le Dr KwaméN’KRUMAH. Certains changements politiques sont justifiés comme celui du colonel Mamadi DOUMBOUYA en guinée et de l’Armée malienne actuelle. Le Colonel MamadiDOUMBOUYA a bien débuté sa prise de pouvoir en associant le peuple guinéen au redressement de la Guinée.

​Tous les Africains démocrates et patriotes doivent s’associer à son action salutaire pour le peuple guinéen. Que le Tout Puissant l’aide dans cette voie particulièrement difficile tout en permettant au peuple et aux médias de dénoncer sans crainte les prédateurs des fonds publics, les corrompus et les fossoyeurs du progrès économique et social du pays. C’est là un cas rare en Afrique noire francophone. Ainsi, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA ne fait qu’adopter la gouvernance à l’époque du Président Ahmed Sékou TOURE qui remuera la tête haute dans sa tombe. Prions pour son âme. On peut dire que la Guinée est de nouveau bien partie comme la Guinée du Président Sékou TOURE et du Général Lansana CONTE.

Dr Tiécoro DIAKITE

Docteur en Economie du Développement (Paris I)

Diplômé Expertise Comptable (Paris)

Diplômé en Droit des Affaires (Paris I)

Ancien Ministre – Ancien Expert principal du BIT

Lauréat International AWARD 2008

Chevalier de l’Ordre National du Mali

