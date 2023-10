La France et la Minusma œuvrent à diviser le Mali : *Seydou Traoré appelle à la mobilisation des partis politiques

Alain Juppé, alors Premier ministre de la France, a milité pour une large autonomie du nord, pour “sauver des Touaregs en voie d’extinction’’. Il est de la droite française, politiquement. Au même moment, Élisabeth Guigou, parlementaire socialiste, parle carrément “d’indépendance de l’Azawad”. Les partis politiques français, Droite et Gauche confondus, veulent une partition du Mali. Le Mnla a été créé à cet effet, pour faire de l’Ocrs, une réalité. Cette entité du Sahara, riche en ressources stratégiques que la France voulait s’approprier par une loi votée en 1957 à l’assemblée nationale française, à l’initiative de Félix Houphouët-Boigny, alors député français.

La France, met les Nations Unies à contribution pour ce funeste projet. Ça tombe bien, car au Mali, Hollande, président de la France, socialiste est ami des autorités maliennes à l’époque. Quoi de plus normal alors pour qu’on nous envoie Serval sous des applaudissements !

De l’autre côté, Antonio Guterres, Secrétaire général de l’Onu, socialiste portugais est à la manœuvre au nom du Système des Nations Unies et nous envoie la Minusma. International Socialiste et l’international Libéral sont à la manœuvre pour diviser le Mali, sous les auspices des multinationales.

Une classe politique malienne piteusement, affreusement…silencieuse !

Pendant ce temps, la classe politique malienne, partagée entre ces deux grands courants politiques mondiaux est silencieuse, piteusement, affreusement! Les vies des Maliens, leurs militants, sont perdues par milliers. Silence dans les états-majors politiques! Le seul bruit que l’on entend, lorsque les partis politiques donnent de la voix, c’est de réclamer des élections ! Des élections, alors que l’électorat est en train d’être anéanti ! Absurde!

Aujourd’hui, je demande solennellement, aux partis politiques que sont l’Adéma-Pasj, le Rpm (deux ténors de l’international socialiste. Faut-il le rappeler, Dr Bocar Tréta est président du Bureau Afrique de l’international socialiste), l’Urd (ténor de l’international libéral) de se mobiliser pour protester vigoureusement contre (1) les manœuvres subversives de la France ; (2) les manœuvres machiavéliques et irresponsables de la Minusma dans le cadre de la rétrocession des emprises à l’Etat malien.

En effet, il est inadmissible que des formations politiques censées concourir avec leurs candidats à la magistrature suprême du pays, restent indifférentes à ce qui passe actuellement et que l’initiative revienne à la France de décider de l’avenir de notre territoire national. Les responsables de ces partis politiques sont interpellés, aujourd’hui plus qu’hier, mais les jeunes de ces partis le sont davantage. Les aînés ont leur avenir derrière eux, comme dirait l’autre!

Plus concrètement, il est vraiment temps que l’Adema- Pasj, le Rpm et d’autres partis de l’International Socialiste s’indignent des actes indignes et perfides d’Antonio Guterres, le Secrétaire Général de l’Onu. Antonio Guterres, 7è président de l’international socialiste (1999-2005) ! Alors, camarades, interpellez cet homme pour qu’il respecte le Mali ! La vie des Maliens et donc des militants Adema- Pasj et Rpm est en jeu dans le jeu trouble de la Minusma pour la rétrocession des camps aux Fama!

Dites à ce monsieur que le Mali mérite plus de respect et que Maliens, vous n’êtes pas d’accord avec ses agissements ! Sinon, à quoi servent aujourd’hui les partis politiques ? Quelle est leur fonction nationale autre que de chercher à être à Koulouba?

Dans le monde, il est évident que l’Onu ne sert à rien, sauf à défendre les intérêts des multinationales et ceux des cinq pays disposant du droit de véto. Depuis son existence et la mise en place des casques bleus, l’Onu n’a résolu un problème nulle part dans le monde. Les puissances comme les États-Unis d’Amérique et la Grande Bretagne l’ignorent carrément quand il s’agit de leurs intérêts. La France, avec perfidie l’utilise pour maintenir ses avantages en Afrique. La Chine, avec une bonne dose de machiavélisme, l’utilise pour s’approvisionner sauvagement en ressources stratégiques de l’Afrique. Seule la Russie, semble à la défensive et se sert de son droit de véto pour préserver son existence.

En Palestine tout un peuple est en train de disparaître…

Quelques preuves? En Palestine, rien n’est résolu, au contraire, tout un peuple est en train de disparaître et un pays entier changer de propriétaire ! C’est normal pour les américains, puisqu’ils ont décimé les indiens pour occuper l’Amérique. En Rdc ça va de mal en pis, avec le pillage des ressources naturelles et des milliers de morts et d’actes de viols. Les musulmans en Birmanie sont terrorisés. L’Onu a été inefficace en Rca.

Il n’y a pas dans le monde un exemple de réussite des missions des casques bleus. Alors, pourquoi- diantre !- pas une sainte alliance politique au Mali pour dénoncer les agissements de la Minusma et de la France qui veulent absolument diviser le Mali?

Les responsables politiques sont devant leur devoir historique. Fasse Allah que le courage, qui avait fui des générations de politiciens, revenu par l’engagement des 5 colonels, gagne le cœur de ceux que la nation a toujours nourris.

Aujourd’hui, certains, à la retraite, vivent avec deux, trois, voire quatre pensions ! Avec ce niveau de confort, le silence est coupable ! Je ne dis pas qu’ils ne sont pas méritants, mais ils ont l’obligation de veiller à ce que cela ne s’arrête pas à eux et à leurs familles.

Les enfants du Mali, attendent plus de nous!

*Ancien ministre Mali de 2002 à 2007

Chevalier de l’Ordre National du Mali

