J’ai longtemps hésité à écrire cette contribution parce que de cette affaire, beaucoup et non des moindres en ont parlé en long et en large dans tous les angles et sous toutes les coutures.

Mais ma posture de compatriote et ma nature de NOIR m’ont poussé à ajouter ma voix à celle des autres, de tous les autres, pour DENONCER avec la DERNIERE ENERGIE toute l’IGNOMINIE qui transparait dans cette affaire somme toute, très très SIMPLE et tout à fait BANALE. Qu’on a voulu aggraver et envenimer à dessein, dévoilant par là, des sentiments xénophobes voire tout simplement RACISTES envers GANA et envers TOUS LES NOIRS qui rongent les BLANCS et surtout les français depuis la nuit des temps. Suivez moi..

Or donc, parce que Idrissa Gana GUEYE footballeur talentueux du PSG, aurait décidé, en conformité avec ses convictions religieuses , sa Foi et sa culture, de ne pas arborer les couleurs LGBTS pour jouer un match de football et hop , on déclenche la chasse à courre et on lance l’hallali contre le joueur africain avec une violence inouïe qui met à nu toute la haine contenue des français envers les NOIRS, exacerbée ces temps-ci par leur prophète satanique un certain Monsieur Z. Z comme la dernière lettre de l’Alphabet.

Avec cette affaire, le doute n’est plus permis, les Blancs et particulièrement les Français sont pour certains d’entre eux et ils sont nombreux, d’indécrottables RACISTES qui haïssent à fond LE NOIR. L’hystérie collective déclenchée par cette affaire nous aura valu des déclamations, condamnations et autres vociférations de toutes sortes et dont les plus virulentes sont à mettre à l’actif de cette élue parisienne incapable de seulement dépasser les cinq pour cent (5%) de voix lors des dernières élections présidentielles françaises et qui, endettée à mort faisait la manche en criant : « au secours, à votre bon cœur » pour honorer sa dette. Pathétique. Et c’est cette mendiante de la République qui ose exiger que Gana soit sanctionné par son club. Mais de quoi je me mêle Madame ? Vous ne le savez peut-être pas, mais sûrement que Gana avec son bon cœur a pu contribuer anonymement à payer votre dette électorale abyssale. Qui sait ?

L’autre réaction délurée est celle de cette hurluberlue camerouno-française et complètement renégate qui, pour faire plaisir à ses maîtres blancs osa qualifier la position de Gana d’homophobe et de malheureux, le soutien du Président sénégalais à son compatriote. Mais on est où là Madame ? Les délices de la France ont véritablement fait tourner la tête à notre avocate du Diable devenue traitre à son pays et à son continent au profit de son pays nourricier. On comprend son cri du ventre et lui souhaite bonne digestion de sa francophilie alimentaire. Passons sur les autres éructations de même acabit.

Donc, voilà un joueur de football, ancré dans ses convictions religieuses qui lui ont été inculquées depuis sa venue au monde qui décide de ne pas participer à la promotion de l’homosexualité et de toutes les autres pratiques déviantes qui fait l’objet d’attaques abjectes, méchantes, inadmissibles et INACCEPTABLES.

Et pourtant, fait important qu’on ne souligne pas, c’est qu’il en a parlé en privé à son entraineur et à son président par avance pour les informer de sa décision.

La question qu’il faut se poser est : pourquoi POCHETTINO, l’entraineur parisien au lieu de gérer au mieux cette affaire en interne en protégeant son joueur par une déclaration d’indisponibilité de circonstance a cru devoir dire en public, les raisons profondes de l’absence du joueur ? Ce faisant, il a trahi son joueur en le livrant à la vindicte populaire. Si ce n’est pas de la FUMISTERIE de haut vol, çà y ressemble fort. A moins que lui POCHETTINO, ne soit un membre caché de la légion LGBTS qui a voulu dénoncer un récalcitrant. La même posture est à attribuer au président du PSG qui, bien que musulman et sachant fort que l’ISLAM ainsi que d’ailleurs toutes les religions révélées abhorrent toutes les pratiques homosexuelles et déviationnistes, aurait pu mettre son VETO à cette affaire pour la gérer en interne en toute discrétion. En laissant faire, il devient de facto, complice de tout ce charivari déclenché par cette affaire nauséeuse qu’on veut faire passer pour la défense des Valeurs humaines (sic). On aimerait bien savoir depuis quand et par quelle alchimie, des attitudes et pratiques qui, hier seulement, étaient contraires aux bonnes mœurs et considérées comme des actes contre-nature et condamnées comme tels, sont adoptées aujourd’hui, pour en faire des Valeurs Humaines (re sic) dont la défense et la promotion incomberaient à tout le monde sous peine d’être taxé d’HOMOPHOBE? En vertu de quoi, tout le monde devrait s’accommoder voire applaudir l’avènement des LGBTS comme une OBLIGATION universelle ? Et on fait quoi de la liberté des gens ? Assurément l’hystérie n’est pas loin.

AH ! Vous avez dit HOMOPHOBIE ? Messieurs les censeurs blancs oser parler d’Homophobie à NOUS LES NOIRS, victimes depuis la nuit des temps, de toutes les formes d’ignominies inimaginables de votre part : Esclavage, colonisation , tueries de masse (Thiaroye, Algérie, Indochine, Cameroun, Congo, etc..) néo-colonialisme et j’en passe, ne nous fait plus rire maintenant .

DROITS Humains, vous dites ? Mais Messieurs, le premier DROIT HUMAIN et le plus IMPORTANT est celui de reconnaître que tous les Hommes sont nés libres et égaux comme le stipule l’article 1er de la convention de l’ONU. Or, depuis trop longtemps et aujourd’hui encore plus qu’hier, le Droit de l’Homme NOIR d’être considéré comme un HUMAIN simplement dépasse l’homme BLANC qui ne peut pas souffrir- alors pas du tout- d’être au même niveau d’humanité que le NOIR à qui, Monsieur Charles le Baron de Secondat plus connu sous le nom de MONTESQUIEU, ira même jusqu’à lui dénier la possession d’une AME. N’est- ce pas ? Et pourtant il est le précurseur de « l’esprit des LOIS » qui a servi de substrat à la fameuse Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Voilà un vrai déni de DROITS HUMAINS que les noirs continuent de vivre partout dans le monde sans que cela n’émeuve plus personne.

Après l’holocauste, les juifs ont réussi à installer la honte, la contrition et le remords coupable dans le camp des occidentaux jusqu’à obtenir d’eux, toutes les formes de réparation, de culpabilisation et de respect au point que l’anti sémitisme déclaré est devenu UN CRIME.

Toutes proportions gardées, les mêmes méthodes éprouvées de victimisation, de culpabilisation, d’intimidation et de menaces ouvertes, adossées à une surmédiatisation à outrance, sont mises en branle pour faire valoir les DROITS DES LGBTS comme valeurs humaines. Le centième voire le millième de l’énergie déployée pour faire la promotion des LGBTS, aurait permis sinon d’éradiquer, du moins d’atténuer très fortement le racisme anti-Noir.

Sur ce chapitre, un ancien ministre burkinabé notait avec dépit que depuis plus de quatre ans, le G5 Sahel peinait à rassembler les quelques 600Millions d’euros nécessaires pour boucler le budget de lutte contre le Djihadisme dans les pays du Sahel. Alors que ces mêmes occidentaux ont mobilisé en moins d’un mois, plus de six milliards d’Euros pour les Ukrainiens qui ont l’avantage d’être des Blancs, blonds aux yeux bleus. Ce qui fera dire à l’ancien ministre que décidément, la vie d’un blanc vaut dix voire cent fois plus que celle d’un noir. N’est-ce pas vrai? CQFD.

En réalité, cette promotion effrénée des LGBTS qu’on veut faire prospérer à travers le monde, en dépit de toutes les contorsions sémantiques qu’on voudra faire et de toute la chapelure des DROITS Humains dont on voudra l’oindre, n’est ni plus ni moins qu’une vulgaire recherche d’une LICENCE (Droit) UNIVERSELLE ET PARTAGEE pour s’autoriser TOUTES LES LICENCES (Libertés) en matière de sexualité. C’est cela ma VERITE. Car que voyons-nous? TOUT tourne autour du sexe. « Choisir son sexe, connaître son sexe, accepter son sexe, jouir de son sexe, assumer son sexe, changer son sexe » etc. Une véritable obsession sexuelle qui ne dit pas son nom. Le sexe, est-il besoin de le rappeler est d’abord et avant tout un organe d’expulsion des déchets liquides de notre corps et ensuite un instrument de procréation de l’espèce avant d’être un arsenal de plaisir charnel et de débauche assumée. Voyez les animaux, ils ne s’intéressent à leurs femelles qu’en période de reproduction. Quand celles-ci sont en chaleur c’est-à-dire aptes à procréer, les mâles entrent en rut et les fécondent. Sinon en temps normal, les animaux ne copulent pas à tout bout de champ. Il n’y a que chez l’homme et chez quelques rares espèces animales où la sexualité peut revêtir des formes de plaisir charnel gratuit.

L’autre aspect de la question qu’on préfère occulter, se trouve dans le fait incongru et effarant que ceux qui s’égosillent et dépensent tant d’énergie pour l’émergence et la promotion des LGBTS ont TOUS été conçus par UN homme et UNE femme qui se sont mis ensemble. Ils ont été élevés et éduqués dans des familles pudibondes et croyantes où on n’osait même pas prononcer le mot sexe à fortiori en faire un objet de dévergondage.

Ils ont été aussi instruits et formés dans des écoles prudes qui ont fait d’eux des personnes accomplies, respectables et respectées, maîtresses de leur destin et du monde etc.. Alors pourquoi vouloir TOUT changer au motif qu’il faut libérer le SEXE?

NON NON ET NON…

En réalité, le but funeste poursuivi par les adeptes de la défense et de la promotion des LGBTS réside dans leur dessein de réduire le monde et particulièrement les africains à des zombies sexuels afin de continuer à les dominer et à les exploiter sans gêne pour le plus grand bonheur et le développement des pays occidentaux. Pour ce faire, ils vont -entre autres nombreuses vilénies permanentes – jusqu’à mettre dans les médicaments comme le paracétamol, des substances chimiques qui ont pour effets, de féminiser à doses homéopathiques ceux qui les consomment notamment les jeunes hommes NOIRS. Voir le site « SanofiPridePlus » dans GOOGLE. Pour être bien édifié. TERRIBLE

Ne nous y trompons pas la manœuvre est très subtile mais la finalité est terrifiante si on n’y prend garde. Heureusement DIEU veille et veillera TOUJOURS. Et la capacité de résilience hors du commun des NOIRS qui ont survécu à quatre cents ans d’esclavage, deux cents ans de colonisation et qui continuent à exister, à vivre et à prospérer malgré plus de cent ans de néocolonialisme , fera le reste . On sera toujours là, MESSIEURS et bien là.

Et pour finir, OUI, on sera toujours là Monsieur Z. On sera là pour le Grand Remplacement Monsieur Z. N’en doutez pas une seule seconde. Continuez à légaliser et à banaliser chez Vous, toutes les formes de perversions sexuelles au nom de la LIBERTE. Continuez à produire des Dindes, des tapètes et des hermaphrodites et surtout à arrêter de faire des enfants, Nous, les NOIRS, nous serons là pour le Grand remplacement. Pour SÛR. N’en doutez pas. Rien n’y pourra. Cela se passera comme çà et çà a déjà commencé d’ailleurs. Regardez la population française et européenne en général, les Noirs et les arabes progressent, procréent et montent en puissance, ils sont présents partout et dans tous les secteurs de la vie. Le Grand Remplacement est pour bientôt et avec les Noirs. INCH CHA ALLAH.

« HUGH » Nous sommes GANA comme auraient dit les indiens Navajos.

DIEU NOUS GARDE, GARDE GANA ET GARDE LE SENEGAL

Dakar le 25/5/2022

Guimba KONATE

DAKAR

[email protected]

