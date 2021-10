Les Chroniques du Doyen – Cheikh Tahirou Doucouré, le messager de la paix

C’est dans sa paisible retraite de malicounda commune située à quelques encablures de la ville de Mbour, que le professeur en sciences islamiques Cheikh Tahirou Doucouré a célébré le baptême du Prophète Mouhammad Psl. En raison de la Covid-19 , le grand rassemblement qui se faisait d’habitude dans sa vaste demeure où se trouve le mausolée de son vénéré père, a été réduit au minimum. C’est un après midi de prières intenses pour la paix au Sénégal, en Afrique et dans le monde que le Cheikh a initié entouré par des oulémas et quelques disciples d’une remarquable envergure religieuse.

La paix est un thème qui lui est cher en sa qualité de grand guide religieux, grand vecteur d’humanisme de bon aloi. Sa vaste culture et sa parfaite maîtrise des sciences islamiques, font qu’il s’est converti en homme de paix qui est l’une des bases fondatrices de la religion du Prophète Mouhammad Psl. Cheikh Tahirou Doucouré apparaît à mes yeux comme un excellent conducteur d’hommes dans la droiture, dans la soumission totale à Dieu, dans le travail et dans le respect absolu des enseignements de l’Intercesseur Psl.

Nourri et éduqué dans le sérail originel du Mahalisme, il est aux antipodes de la violence et de tout ce qui entrave la paix fondement de l’islam. La particularité de Cheikh Tahirou Doucouré, c’est la constance dans ses convictions, son amour pour la culture sous toutes ses coutures, son patriotisme sans tâche et son ouverture aux vents fécondants accoucheurs de progrès. Il a une exceptionnelle capacité d’écoute pour ne point contrarier son interlocuteur, signe de sa grandeur d’âme et d’esprit comme en donnent l’exemple tous les hamalistes du monde. Pour l’avoir connu et fréquenté en plusieurs occasions, j’ai constaté combien sont immenses ses connaissances et sa parfaite maîtrise du français de l’arabe et de l’anglais. Dans ces disciplines, il porte les prestigieux habits des orfèvres sans pourtant jamais aller à l’école des occidentaux. Son rayonnement spirituel dépasse les frontières de son pays comme en témoignent les milliers de fidèles d’ici et d’ailleurs tous avides de ses prières

L’une de ses brillantes études scientifiques porte sur l’héritage dont tout le monde parle et que seuls, quelques privilégiés maîtrisent . L’étude est tellement importante qu’elle est enseignée dans la plupart des pays arabes. C’est dire qu’en lui, nous possédons une source intarissable de connaissances diverses et variées dans les domaines de la théologie, des mathématiques et des sciences islamiques. La politique ne lui est pas étrangère car, pendant plusieurs années, il a siégé au conseil des ministres dans le gouvernement du Président Senghor dont il était, par ailleurs, le conseiller privilégié. Des manoeuvres souterraines fomentées depuis la France, ont précipité sa séparation totale d’avec Senghor au détriment de ce dernier.

Se rappelant les paroles évangéliques de Édouard Daladier selon lesquelles la politique n’est ni une morale, ni une logique mais une dynamique généralement irrationnelle, Il a accepté le coup du sort avec philosophie convaincu que les regrets ne viendraient pas de lui. La suite des événements lui a donné raison car le Sénégal n’a pas beaucoup bénéficié de ses vastes connaissances.

Pour ceux qui ne le savent pas, le hamalisme est une branche de la confrérie Tijanya fondée par Chérif Cheikh Amala dont le siège est établi à Nioro du Sahel république du Mali.

Il est établi que Cheikh Tahirou est l’un des héritiers les plus probants de Cheikh Hamala tant il est vrai qu’il continue avec la détermination qui anime les bâtisseurs d’empires, de propager partout dans le monde, l’œuvre pharaonique de ce dernier. Il convient, dans le cadre que voilà, de voir en lui le fidèle continuateur attitré de l’œuvre de son valeureux maître.

Le mawlid 2021 a été l’occasion une nouvelle fois pour lui, de mettre l’accent sur la grandeur, la noblesse et le rayonnement du prophète Mouhammad Psl à qui Dieu a tout donné. C’est la raison pour laquelle, il vit et respire pour lui, de jour comme de nuit tant il vénère la dimension insondable du messager d’Allah Swt.

A Dakar comme à Malicounda, il a parlé le même langage sur la mission du Prophète Psl, sur la paix et sur notre devoir de soumission totale à Dieu. Parlant des choses de ce monde, il a annoncé que par la volonté d’Allah swt, Macky Sall peut, soit achever son mandat, soit obtenir un troisième mandat. Seul Dieu, Maître de l’univers , a le pouvoir de décision sur tout.

Plaise donc à lui de prendre, par la grâce de Taha Psl, les meilleures décisions pour le Sénégal.

Majib Sène

Commentaires via Facebook :