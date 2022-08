J’ai suivi avec intérêt la remise d’équipements militaires volants aux Forces armées du Mali. Je pense que c’est une bonne chose en ce que ça constitue un pas en avant dans la lutte implacable que nos armées mènent contre les forces du mal en vue de défendre nos territoires et d’assurer la sécurité de nos populations où qu’elles se trouvent. Il faut aussi noter que dans une période d’incertitudes et de menaces sécuritaires instantes qui planent sur nos populations qu’elles soient citadines ou rurales, de telles actions rassurent et participent indubitablement au renforcement des capacités opérationnelles de notre armée qui mérite d’être soutenue dans son objectif de refondation en vue d’être davantage une armée professionnelle, bien formée, équipée et apte au combat . Cependant, au regard du contexte encore fragile et pour des questions d’ordre stratégique, je suggère aux autorités compétentes de mieux encadrer/maitriser la communication faite autour de nos acquisitions militaires afin de garantir notre efficacité sur le théâtre des opérations.

Pour finir, je m’incline devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires des récentes attaques et présente mes sincères condoléances à leurs familles. Bon vent à nos FAMa”.

Moctar Ousmane Sy, Président de la Génération engagée

