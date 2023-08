Le Dr Aly Tounkara évoque d’entrée la présence des forces étrangères sur le sol nigérien où la France dispose de plus de 1.200 soldats, les États-Unis plus de 800, l’Italie pas moins de 300, l’Allemagne plus de 200. Le Le chercheur a fait remarquer à cet effet que le Niger était devenu une sorte de carrefour pour la présence des forces étrangères dans le Sahel. Lesquelles forces y sont non à la suite d’une demande expresse de l’état nigérien.

L’expert défense et sécurité au CE3S rappelle que le président Mohamed Bazoum, au début de sa présidence, avait toujours clamé publiquement qu’il était opposé à une présence physique des forces étrangères sur le sol nigérien. Et qu’il était plutôt favorable à ce que les équipements soient mis à la disposition de l’Armée, ainsi que de la formation pour les militaires nigériens.

Mais du jour au lendemain, on a assisté à un changement intempestif comportemental de la part du président Bazoum, souligne Dr Tounkara, pour qui ce changement prouve à suffisance que les officiers supérieurs n’ont pas été associés à ce projet de venue massive des forces occidentales sur le sol nigérien. Mieux, il dira que lorsqu’on échangeait avec une certaine élite politique dans les couloirs, on se rendait compte que cette présence des forces étrangères a été actée par le président Bazoum lui-même. «Cette présence est une raison essentielle qui expliquait une certaine frustration qu’on pouvait lire au sein de l’Armée nigérienne», fait remarquer Aly Tounkara.

L’autre élément qui peut expliquer cet état de fait est que le chef des militaires au pouvoir aujourd’hui au Niger dirigeait la Garde présidentielle depuis plus d’une décennie. Il a servi sous le président Issoufou Mahamadou. Selon le chercheur, tout laisse croire que les rapports de celui-ci avec le président Bazoum n’étaient pas cordiaux.

Pour corroborer ses explications, le spécialiste indique que certaines indiscrétions résultent de l’état d’un éventuel remplaçant du général Tchiani, le patron de la Garde présidentielle. Lequel remplacement n’était pas de son goût. «Ces frustrations individuelles des acteurs de la Garde présidentielle sous-tendraient aussi ce coup d’État», analyse le Dr Aly Tounkara qui ajoute un élément important qui, pour lui, n’est pas forcément à l’origine du coup d’État mais qui a facilité l’adhésion des autres militaires au pronunciamento.

C’est le fait que le président Bazoum a fait certaines sorties fracassantes perçues par une large partie de l’Armée nigérienne comme de l’affront. L’expert défense et sécurité rappelle à ce propos que le chef d’état déchu a dénigré les capacités tactiques opérationnelles des éléments des Forces de défense et de sécurité nigériennes au profit des groupes radicaux violents en qualifiant ces derniers de mieux aguerris et mieux aptes au combat.

À cela, le chercheur ajoute que le président Bazoum était un gène pour la coopération militaire entre le Mali et le Niger et entre le Niger et le Burkina Faso. « Les actions coordonnées dans le Liptako Gourma se propagent, en vue de lutter contre la nébuleuse terroriste, ces actions conjointes de la part des trois Armées sœurs. Ces actions avaient été suspendues à la suite de la venue du président Bazoum à la tête du Niger», fait savoir Dr Tounkara.

RÉPONSES CONJOINTES- Parlant des implications de ce coup d’État, le chercheur les classe en deux phases. Pour la première phase, il dit qu’au cours des mois à venir, les autorités nigériennes vont être davantage préoccupées par comment se maintenir au pouvoir que de faire face aux impératifs sécuritaires même si l’argumentaire sécuritaire a été la raison fondamentale du coup de force. Pour le Dr Aly Tounkara, cette phase doit être courte car si les militaires n’en sortent pas rapidement, ils risquent d’avoir les communautés ou les populations sur le dos.

La deuxième phase qui, selon lui, doit d’ailleurs être impulsée par le Mali et le Burkina Faso, c’est d’aller rapidement vers les nouvelles autorités militaires nigériennes en vue de partager leurs expériences du Liptako Gourma et de proposer de commun accord , le nouveau maillage sécuritaire de la zone dite des trois frontières. Pour le chercheur, il faut espérer qu’avec ce changement à la tête du Niger, on pourra assister à un redimensionnement des réponses conjointes de ces trois pays contre les groupes radicaux violents dans les mois à venir.

Parlant de la Force française, l’expert défense et sécurité souligne que son avenir est un peu incertain au Niger. Cependant, il pense qu’au regard des leçons apprises du départ anticipé des forces françaises du Mali et de ce qui se passe au Burkina Faso en termes de rejet de la présence militaire française, tout laisse croire que Paris va tirer une meilleure compréhension pour ne pas tomber dans les mêmes pièges au Niger. L’autre hypothèse que le chercheur avance est que les premiers communiqués venant des nouvelles autorités du Niger n’ont pas hésité de nommément la France indiquant qu’elle aurait envoyé des forces spéciales à bord d’un avion alors que les frontières aériennes ou les terrestres restent momentanément fermées.

D’après Aly Tounkara, tout laisse entendre que les nouvelles autorités nigériennes auront une attitude peu condescendante vis-à-vis de la présence militaire française. À défaut d’un départ immédiat, la force française sera réduite avec ces nouvelles autorités. Pour le spécialiste, ce qui est fort probable, c’est que ces nouvelles autorités vont nécessairement s’ouvrir à d’autres partenaires comme la Russie, la Turquie et même à d’autres pays qui ne savent pas dans le bloc occidental pour l ‘acquisition rapide des moyens aériens dont l’Armée nigérienne a clairement besoin aujourd’hui afin d’engranger un certain nombre de résultats.

NORMALISATION DES RELATIONS – S’agissant des raisons qui ont poussé l’Armée à se ranger derrière les putschistes, le Dr Tounkara explique cela d’abord par les frustrations nées suite aux différents contrats entre le président Bazoum et les Armées partenaires. Selon lui, l’Armée nigérienne s’est également rangée du côté des putschistes parce qu’elle s’était rendue compte que le président Bazoum considérait que les Armées étrangères avaient une certaine ascendance sur le terrain. Une autre raison que le chercheur évoque est que la venue de la France qui avait été autant vantée n’a pas permis à l’Armée nigérienne de stopper l’avancée des groupes radicaux violents. Toutes ces raisons, selon lui, ont amené le reste de l’Armée nigérienne à épouser ou valider le coup d’État perpétré par la hiérarchie militaire.

Le chercheur pense que le retour à une normalisation des relations diplomatiques entre le Mali et le Niger serait imminent au regard de la nouvelle configuration politique et militaire. Aussi, il est envisageable que des actions conjointes soient conduites entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso dans le Liptako Gourma. L’expert défense et sécurité du CE3S estime que le retour des forces conjointes évoluant sous un même commandement est une hypothèse plausible. Il soutient qu’il y va de l’intérêt des officiers supérieurs nigériens au pouvoir en vue de rendre l’argumentaire qui a sous-tendu le coup d’état pertinent et efficace.

Dieudonné DIAMA

