Nous voici en fin d’année avec ce dernier Vendredi béni du dernier mois lunaire de l’an 1445 de l’Hégire, et nous espérons sûrement entamer le nouveau chapitre qui commence avec le mois sacré de Muharram. Alors que nous laissons derrière nous une période sans précédent de turbulences et d’incertitude, accueillons la nouvelle année avec un cœur ouvert, rempli de gratitude pour les bénédictions du passé et d’espoir pour celles à venir. Ce changement de calendrier est une occasion importante pour nous de rendre compte du passé. C’est une période réflexion et de renouveau spirituel. Alors, renouvelons notre foi, recherchons le pardon et efforçons nous de devenir de meilleures versions de nous-mêmes.

Nous savons que les dix premiers jours du mois sacré de Muharram sont extrêmement importants pour les croyants. Et c’est dans ce mois sanctifié que tombe le jour de l’Achoura, un moment de jeûne pour montrer notre gratitude au Créateur. Qu’Il agrée notre jeûne, accepte nos prières, renforce notre foi et pardonne nos péchés.

Il va sans dire qu’aujourd’hui encore, la paix dans notre pays reste un véritable défi pour l’ensemble des citoyens touchés par la peur du lendemain. Cependant, comme nous l’avons mentionné récemment, nous ne pouvons que regarder vers l’avenir. Nous devons être maîtres de nos choix et de nos vies. Nous devons choisir de vivre dans un monde d’aspiration et non de désespoir, car nous ne pouvons construire des choses qu’en étant inspirés. Ayons la patience et la gratitude durant ces temps d’épreuves. Continuons d’œuvrer ensemble sans relâche pour donner davantage corps à notre ambition commune de trouver des moyens efficaces et durables de relever les défis en vue de nous inscrire dans l’avenir et nous écrire dans l’histoire.

Nous vous adressons nos vœux de bonheur les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année 1446 de l’Hégire. Que ce nouveau cycle voit le couronnement de tous les efforts et les sacrifices que nous avons consentis pour un avenir meilleur de nos familles et de nos peuples. Nous prions Le Très Miséricordieux de nous assister et montrer le bon chemin à l’ensemble des peuples sur cette terre. Nous souhaitons à toutes nos familles amour, courage et santé, toutes vertus indispensables pour que nous puissions aborder et surmonter les épreuves avec sérénité.

Qu’Allah prenne l’humanité en grâce et la bénir !

Cheick Boucadry Traoré

