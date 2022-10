L’Agence Sésame Sarl (Relations Publiques et Facilitation d’Affaires) en collaboration avec son partenaire au Brésil Global Math International Business a organisé du 11 au 21 septembre 2022, une mission économique et commerciale au Brésil (Sao Paulo) en faveur d’une délégation du Conseil Régional de Kayes, et des opérateurs économiques.

Ont participé à cette mission entre autres, le président du Conseil Régional de Kayes, de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Kayes, de la Chambre d’Agriculture de Kayes, et un représentant de la Chambre des Métiers de Kayes.

Les participants ont visité le plus grand espace de foire exposition du Brésil dans le domaine du traitement des eaux, des ordures et des matières plastiques. Le Président du Conseil Régional de Kayes a signé un protocole de coopération avec les autorités de l’Université de Sao Paulo, portant sur les échanges d’expériences et la formation dans l’exploitation des mines artisanales.

L’université de Sao Paulo développe un projet dans l’exploitation des mines artisanales dans la forêt de l’Amazonie tout en conservant et protégeant l’environnement. Ce projet reconnu mondialement est soutenu par la Banque Mondiale, le Fonds mondial pour l’Environnement et bien d’autres partenaires.

La mission malienne a rencontré le bureau de la Chambre de Commerce Cedeao/Brésil et échangé avec plusieurs sociétés et organisations membres de ce regroupement qui s’est montré vivement intéressé par les échanges multiformes et directs entre le Brésil et le Mali.

C’est ainsi par exemple que les membres de la délégation ont noté le grand besoin du Brésil d’importer 68 % de sa consommation de manioc (utilisé comme aliment, mais également dans l’industrie pour la fabrication des matières plastiques biodégradables, des médicaments, du papier…).

La Chambre de Commerce Cedeao /Brésil se propose de faire des échanges directs avec la partie malienne sans intermédiaire. La signature d’un protocole d’accord a sanctionné les rencontres. Des échanges ont également été enregistrés avec la Chambre de Commerce de Sao Paulo et consignés dans un protocole d’accord.

Dans le cadre de l’agrobusiness, les participants ont visité une Faziendaza (Ferme agricole brésilienne) de 300 ha tenus par 4 personnes pour la production mécanisée de riz sur la base de technologies agricoles de précision.

Cette ferme présente un rendement de 12 tonnes de riz à l’hectare. La visite a fortement inspiré les membres du Conseil Régional de Kayes, engagés dans la mise en œuvre de l’aménagement rizicole de 940 ha de la plaine de Holonkharé.

Enfin pour joindre l’utile à l’agréable, la délégation malienne a visité le musée du football à Sao Paulo.

Ce site expose en photo, vidéos, matériels et équipements, livres, l’histoire du football, les éditions de la coupe du monde, ainsi que des célébrités du football brésilien et du monde entier.

A la fin du séjour, l’ambassadeur du Mali au Brésil, le Général Ibrahim Diallo a reçu la délégation qu’il a tenu à féliciter et encourager pour le renforcement de la coopération entre le Mali et le Brésil.

La prochaine visite est prévue pour janvier 2024.

Adama Noumpounon Diarra

Sésame

