Le vendredi 26 août, dans la soirée, l’hôtel Radisson Collection a abrité la 7ème édition du Kewale Award initiée par le magazine ‘’Kewale People Magazine’’ pour récompenser les hommes et femmes qui se sont distingués dans leur profession ou activité au cours de l’année écoulée. C’est à la faveur de cet évènement que Dr Youssouf Diawara, Président du Parti Yelema, fut nommé « Homme Politique de l’année ».

Au fil des ans, le Kewale Award est devenu le principal évènement de l’année, auquel tous les acteurs sur tous les plans aspirent être nominés par rapport aux services rendus à la nation et aux citoyens à travers leurs activités. Les grands entrepreneurs, les artistes, les bloggeurs, les hommes politiques etc., tous accordent une importance particulière à cet évènement. Ce, pour la simple raison que c’est la plus grande nuit de récompenses au Mali qui a réussi à faire de la forte communication sur elle. Le choix des nominés fait la particularité de ce grand évènement puisqu’ils sont choisis pour leur mérite. C’est ainsi que Dr Youssouf Diawara, Président du Parti Yelema, fut nommé homme politique de l’année. Une consécration qui ne fait l’objet d’aucune contestation, au regard du leadership confirmé du concerné sur la scène politique nationale.

Un homme à la dimension du sérieux et de la rigueur.

Issu de la Jeune Chambre Internationale du Mali (JCI-Mali), Dr Youssouf Diawara grâce à ses actions politiques salutaires, a réussi à incarner le prototype de nouvel homme politique sur lequel, le peuple aspire fonder sa confiance. Il forge le respect pour avoir pleinement assumé la succession de l’ancien Premier ministre Moussa Mara à la tête du parti YELEMA. Leader et grand patriote, il ne tardera pas à imprimer ses marques au sein de cette formation politique, Yelema (le Changement). Un parti exemplaire qui a fait ses preuves à travers le pays.

Pour rappel, il est devenu le président de ce parti lors de son 3ème congrès ordinaire en 2020. Et malgré son jeune âge, il est arrivé à s’imposer dans le landerneau politique malien. Pour devenir par la suite, le Président du Cadre d’Echange des Partis et Regroupements de Partis Politiques à travers lequel il a rencontré avec d’autres plusieurs fois le Président de la Transition, le Colonel Assimi Goita. Entrepreneur et pharmacien, il est un responsable politique visionnaire, qui a su pérenniser les bonnes actions de son prédécesseur. En illustre la création de l’Académie Yelema. Malgré qu’il soit de Bamako, Dr Youssouf Diawara est toujours présent à l’intérieur du Mali pour connaître les vécus de ses compatriotes, raison pour laquelle il s’est installé dans la Région de Mopti pour mener ses activités de pharmacien et politique.

Cette consécration nationale du jeune président de Yelema confirme la vision de l’ancien Premier ministre Moussa Mara, qui a été le premier à remarquer son talent et le montrait comme un jeune qui a de l’avenir. Félicitations au Dr Youssouf Diawara!

Adama Tounkara

7ème édition de la nuit Kèwalé People Awards

Mohamed Attaher Halidou, élu journaliste le plus influent de l’année !

Sans surprise, il a décroché au titre de l’an 2022 le prestigieux trophée ‘’GaoussouDRABO’’ de meilleur journaliste de l’année de Kèwalé People Awards. Il s’agit du journaliste Mohamed Attaher Halidou, présentateur vedette de plusieurs émissions de débats interactifs sur la chaine de télévision Joliba News TV. Qui est-il ?

Mohamed Attaher Halidou est issu du prestigieux Centre d’Études des sciences et techniques de l’information (CESTI de Dakar) qu’il intègre à la suite d’un concours très sélectif en 2013.

Il décroche en 2015 son diplôme supérieur en journalisme et communication. Spécialité : télévision.

De retour au Mali, il travaille à la rédaction d’Africable Télévision comme journaliste et présentateur des émissions « L’invité du jour » et « Politik L’invité », un face-à-face avec les politiques.

Après trois années à Africable Télévision, il propose ses services à Renouveau FM/TV en tant que prestataire. Il est aujourd’hui le directeur de l’information de Joliba FM et Joliba TV.News. Il est le présentateur de l’émission politique « En toute liberté » et propose un « Édito » tous les vendredis aux téléspectateurs.

Le journaliste Attaher donne aussi des cours de télévision à l’École supérieure de journalisme de Bamako. Félicitations à lui pour cette consécration qui n’a pas l’objet d’aucune contestation par le grand public.

M DIAWARA

Commentaires via Facebook :