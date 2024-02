Ils sont 25 administrateurs des impôts dont plus d’une dizaine de femmes, à faire valoir leur droit à la retraite, cette année à la direction générale des impôts. En tout, 11 inspecteurs des impôts, 10 contrôleurs, un directeur adjoint et trois agents contractuels, après des décennies de travail, à faire leurs adieux. Lors de la cérémonie officielle pour des remises d’attestation, les partants, à travers leur porte-parole Sidiki Loki Diallo, ont laissé un message fort à leurs anciens collaborateurs.

Personne n’ignore le bicéphalisme qui prévaut aux impôts pour les questions de mise en place de bureau syndical depuis un moment. Au vu du climat tendu, les partants à la retraite, dans leur mot d’adieu, ont invité leurs anciens collègues vers un climat apaisé et la réconciliation. « L’un des facteurs déterminants de la réussite est l’apaisement du climat social. Rien de durable ne peut se construire dans un climat délétère. Chaque fois que les agents des impôts ont constitué un front uni, ils ont réussi », a lancé leur porte-parole.

« Quant aux parties au conflit, nous leur demandons de faire la paix des braves en enterrant la hache de guerre. A cet effet, il leur est instamment demandé de se désister de leur action devant les cours et tribunaux », ont-ils demandé pour ajouter, « nous souhaitons vivement, la réconciliation entre tous les agents. Que tous regardent dans la même direction avec comme souci l’atteinte des objectifs de la DGI et ce, dans la paix et la concorde ».

Pour finir, en plus ces conseils ; les jeunes retraités ont aussi prodigué des guides sur des reformes à continuer pour le Mali. « Nous proposons, la poursuite, voire l’accélération des différentes réformes organisationnelles et législatives engagées ». Ils ont cité, entre autres : La modernisation de la législation fiscale, la généralisation des télé-procédures, l’opérationnalisation du système de facture normalisée et sécurisée et l’institutionnalisation de la facture électronique.

Plus loin, les 25 retraités, ont rappelé et insisté sur, l’opérationnalisation de la réforme administrative qui consacre l’organisation du territoire national en 19 régions administratives en ce qui concerne la dotation des services régionaux et subrégionaux en ressources humaines de qualité. Et un autre souci majeur, l’interconnexion du système d’information SIGTAS avec ceux de toutes les structures susceptibles des informations nécessaires à l’établissement de l’impôt.

Koureichy Cissé

