Après avoir pris part au défilé militaire à l’occasion de la fête de l’indépendance, le Président de la transition, colonel Assimi Goïta, a élevé son homologue guinéen, colonel Mamady Doumbouya, à la dignité de Grand-Croix de l’ordre national du Mali à titre étranger. C’était à la suite d’un tête-à-tête entre les deux hommes au palais présidentiel de Koulouba, le jeudi 22 septembre 2022.

Le colonel Asimi Goïta a également remis un sabre à son homologue guinéen. Le sabre symbolise la droiture dans la tradition des officiers. Par ailleurs, les deux personnalités ont assisté à une projection sur le projet de construction et d’équipements d’un complexe hospitalier de quatrième référence à Bamako. La construction de cet hôpital a pour but de réduire les évacuations sanitaires à l’étranger qui coûtent des milliards chaque année. Durant son séjour dans la capitale malienne, le Président de la transition guinéenne a eu droit à un dîner offert par le colonel Assimi Goïta. C’était en présence du corps diplomatique accrédité au Mali, des présidents d’institutions et d’autres personnalités. L’animation de ce dîner a été assurée par l’ensemble instrumental du Mali et par le cheval blanc de la musique malienne, l’artiste chanteur Salif Kéita et non moins membre du CNT. Au terme de sa visite, le Président de la transition guinéenne a été raccompagné par le colonel Assimi Goïta à l’aéroport international président Modibo Kéita de Bamako-Senou. La présence du colonel Doumbouya aux festivités de l’indépendance du Mali renforce davantage et traduit la volonté manifeste des deux pays à entretenir des liens forts à l’image de feu Président Sékou Touré, et de feu Modibo Kéita.

Sidiki Dembélé

