Mme Samaké Oumou Elkhairou Niaré a été reconnue comme l’une des héroïnes de la lutte contre la traite des personnes en 2024 par le département d’État des États-Unis.

La cérémonie de remise des distinctions, présidée par le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken, a honoré plusieurs individus pour leurs efforts inlassables visant à protéger les victimes, punir les auteurs et atténuer les facteurs sous-jacents de vulnérabilité exploités par les trafiquants. Mme Samaké Oumou Niaré rejoint ainsi les rangs de ces héros mondiaux qui œuvrent dans des conditions souvent difficiles pour défendre les droits fondamentaux et les libertés de tous.

Magistrate de renom et leader communautaire engagée, Mme Samaké occupe actuellement les fonctions de coordinatrice du Programme national intégré de lutte contre le trafic de drogue et le crime organisé (PNIL) et de coordinatrice du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées (CNLTPPA) au Mali.

Son engagement a conduit à l’adoption récente d’un nouveau plan d’action national de lutte contre la traite des personnes au Mali, ainsi qu’à la révision du code pénal pour criminaliser la traite des personnes. Sous sa direction, le Mali a été promu au niveau 2 de la liste dans la lutte contre la traite des personnes de 2023, après plusieurs années sur la liste de surveillance, reflétant ainsi les progrès significatifs réalisés grâce à ses efforts héroïques.

Mme Samaké Oumou Niaré a également joué un rôle essentiel dans l’élaboration des nouvelles lois pénales visant à renforcer les sanctions contre la traite des personnes et l’esclavage par ascendance. Son travail acharné et son dévouement ont inspiré le changement et renforcé la protection des droits humains au Mali, malgré les défis rencontrés.

En tant que juge et présidente d’un tribunal, elle a également traité de nombreux cas de violence basée sur le genre et a contribué à la condamnation de nombreux délinquants. Son travail dans un contexte traditionnel difficile démontre une détermination et un courage exceptionnels.

“Recevoir le Prix des Héros de la Traite des Personnes est un honneur immense et un témoignage de la reconnaissance de notre lutte commune pour la justice et la dignité humaine”, a déclaré Mme Samaké.

Source : Ambassade des USA

